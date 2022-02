Ex- BBB Sol Vega anuncia com tristeza o falecimento de seu marido por Covid-19

A participante do Big Brother Brasil 4, conhecida por ter cantado música em inglês macarrônico, revelou que o marido não havia tomado as vacinas contra o coronavírus

Neste domingo, 13, a ex- BBB Sol Vega (43) anunciou por meio de suas redes sociais o falecimento do seu marido Tibério Cavagnini por conta da Covid-19.

O empresário italiano estava internado na UTI desde a última semana. O marido da atriz foi entubado no último dia 5 de fevereiro e estava com 80% dos pulmões comprometidos. De acordo com a participante do BBB 4, seu marido não havia se vacinado contra a Covid.

Os casal estava junto havia 16 anos, e Sol desabafou sobre sua perda por meio dos seus stories: "Gente, eu achei que nunca chegaria esse momento, mas o Tibério faleceu às 2:30h, estou aqui na funerária, e é isos gente. Não sei mais o que falar".

O marido de Sol era empresário e trabalhava no interior de São Paulo. Italiano, o esposo da ex-BBB morou por 20 anos no Brasil.

Lembra da Sol? Ela cantou Iarnuou e virou meme!

Na época, ela era chamada de Solange. Foi em 2004, quando participou do BBB 4 e terminou o reality show em quarto lugar, tendo saído próxima da final em um paredão duplo, quando teve 79% dos votos do público.

O meme de Sol surgiu porque, durante uma prova do líder, ela cantarolou o hit 'We are the World' em inglês macarrônico, um jeito próprio de cantar. "Iarnuou, iar nistilve, iarnuou ce simarake so lesta silve", cantava ela enquanto aguentava a barra da prova.

