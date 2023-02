Ex-BBB rouba a cena em baile de gala e dá de cara com modelo; veja vídeo

O ex-participante do BBB Gabriel Fop encontrou Tina Calamba no Baile do Copa; ele chamou a atenção no evento e publicou uma foto ao lado da analista de marketing

Gabriel Fop (24) participou do Baile do Copa, que aconteceu na madrugada deste domingo, 19 de fevereiro. A festa de gala comemora os 100 anos do Belmond Copacabana Palace. O ex-BBB roubou a cena durante o evento e deu de cara com a modelo Tina Calamba (29). Os dois deixaram o reality show em semanas seguidas e posaram juntos para fotos durante o evento.

O modelo compartilhou uma imagem ao lado da também ex-BBB em seu perfil do Instagram. "Olha quem eu esbarrei aqui", escreveu ele na foto ao lado da angolana em seu Stories. Em sequência, Gabriel Fop publicou um vídeo no qual os dois aparecem mexendo no celular e rindo. Enquanto ele foi o segundo a deixar a 23ª edição do Big Brother Brasil, Tina foi a terceira.

No confinamento, Gabriel virou alvo de polêmicas ao se relacionar com Bruna Griphao (23). Os dois foram vistos por viverem um relacionamento tóxico dentro da casa. O modelo chegou a dizer que daria uma cotovelada na sister. O apresentador Tadeu Schimidt chegou a intervir no programa, declarando que existem coisas que não devem ser ditas mesmo que de brincadeira.

Já a analista de marketing saiu após protagonizar brigas e desafenças no BBB 23. Ela virou motivo de ataques por ser considerada uma pessoa ríspida. Ao receber uma acusação de Paula Freitas (28) de ter sido grosseira com a sister, ela se defendeu dizendo que sua personalidade é direta por ter nascido na Angola. Tina não conquistou o público e foi eliminada após cair na berlinda.

Em seu perfil do Instagram, Gabriel Fop não poupou imagens do local. Ele também exibiu vídeos de conversas e entrevistas que deu. Além de mais uma foto ao lado da ex-BBB, desta vez em preto e branco, e também do seu figurino para o evento.