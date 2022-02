Ex-BBB Rodrigo Mussi mostra apoio para Natália: ''Você não está sozinha''

Rodrigo Mussi elogiou Natália Deodato e mostrou apoio após a sister citar o ex-BBB na casa

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 18h40

Rodrigo Mussi(36) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 15, para demonstrar seu apoio para Natália Deodato(22), do BBB 22.

Em seu perfil no Instagram, o segundo eliminado do reality show compartilhou um vídeo em que a sister lembrava de uma conversa que teve com ele e afirmou que ela "não está sozinha".

"@natalia.deodato você é um furacão, me surpreendeu quando sai da casa e você não tinha 10 milhões de seguidores", começou Mussi.

Em seguida, o ex-BBB afirmou que queria que Natália pudesse sentir todo o amor que está recebendo do público, principalmente após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 14, em que ela foi bastante atacada. "Queria muito que você sentisse o amor que está recebendo aqui fora. Você não está sozinha", completou.

Natália chora após expulsão da Maria

Maria (21) foi expulsa do BBB 22 após acertar Natália com um balde durante o Jogo da Discórdia. Após a produção anunciar os participantes sobre o ocorrido, a sister ficou muito abalada com a notícia e chorou bastante.

Confira: