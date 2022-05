Ex-BBB Rodrigo Mussi diz: 'A recuperação não é fácil'

Ex-BBB Rodrigo Mussi grava depoimento para as redes sociais após entrevista no Fantástico e agradece pelo carinho dos fãs

O ex-BBB Rodrigo Mussi apareceu nos stories do Instagram para agradecer pelo carinho dos fãs após dar uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo. Ele contou sobre sua recuperação após o acidente de carro e também agradeceu pela torcida dos admiradores.

"Voltando ao Instagram simplesmente para agradecer o amor, carinho, orações, grupos de orações... isso me deixou imensamente feliz. O que eu vivi desde a hora do acidente, do resgate e das cirurgias foi um milagre por conta de tanta gente orando e torcendo para que desse certo", começou.

E completou: "Estou retomando aos poucos. A luta continua. A recuperação não é fácil. Acredito que vocês vão orar por mim e torcer por mim. Gostaria muito que as pessoas fossem tocadas assim como eu fui tocado por Deus".

Rodrigo Mussi ficou quase um mês internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele teve traumatismo craniano, fratura na perna e corte profundo na outra perna.

Ex-BBB fala de sua saúde em entrevista no Fantástico

No programa Fantástico, Rodrigo Mussi contou que está muito contente com sua recuperação.

"É um privilégio estar aqui. Ninguém que estava perto [do acidente] esperava que eu ia estar aqui depois de quase dois meses. A recuperação está progredindo. Até os médicos falam que é um milagre, a recuperação está sendo um milagre", começou o ex-participante do BBB 22.

"Eu aprendi que não se faz nada sozinho. Você precisa de pessoas que te amam nesse momento", pontuou Rodrigo. "Eu lutei a vida toda para ser independente e ali eu tava sendo dependente".