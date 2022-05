Ex-BBB Paulo André explode o fofurômetro com novas fotos do filho

Paulo André surge brincando com o filho em reencontro após o BBB 22

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 12h28

O ex-BBB e atleta Paulo André agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao mostrar novas fotos com o filho, o bebê Paulo André, de cinco meses. O artista registrou na web alguns momentos de diversão entre pai e filho durante o reencontro deles após o Big Brother Brasil 22, da Globo.

Os dois apareceram brincando em uma área com natureza. “Foi um período curto de tempo, mas era o que eu mais precisava! Papai já volta, filhão. Te amo”, disse ele.

Recentemente, Paulo André assinou contrato com a agência WAY Model para entrar no universo dos modelos brasileiros. A agência é conhecida por cuidar das carreiras de Sasha Meneghel, Alessandra Ambrosio e Carol Trentini.

Depois de sair do BBB 22, o atleta contou que seu objetivo era aproveitar o momento para buscar novas oportunidades. "Quero muito aproveitar essa ‘onda’ que a galera fala. Eu sempre sonhei em ter isso, todo mundo acho que tem vontade de receber esse carinho, então eu quero muito aproveitar. Vou parar para pensar no que eu vou fazer, mas do atletismo, lógico, não quero largar, só acredito que possa ser meio difícil neste momento por causa da agenda. Mas não vou parar, vou me manter em atividade. Eu só quero aproveitar esse momento que eu espero que passe bem devagar porque quero viver isso cada segundo", disse ele.

Paulo André surge sem camisa

Há poucos dias, Paulo André arrancou suspiros dos fãs nas redes sociais. Ele compartilhou um novo ensaio fotográfico sem camisa e deixou à mostra seu abdômen trincado.

Fãs do ex-BBB, que ficou em segundo lugar na final do reality, comentaram: "Surreal de lindo", escreveu um. "Chique demais", disse outro. "Que isso, P.A?", comentou o terceiro.