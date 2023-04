Ex-BBB Paula Freitas desabafa sobre procedimentos estéticos: ‘Não foi fácil’

Biomédica Paula Freitas usa redes sociais para desabafar sobre mudanças em seu corpo após sair do BBB23

Nesta terça-feira, 25, a biomédica e ex-participante do Big Brother Brasil 23, Paula Freitas, usou suas redes sociais para desabafar sobre as mudanças que realizou em seu corpo depois de sua eliminação do reality show de confinamento da TV Globo. A ex-sister falou sobre as dificuldades que teve em manter uma boa alimentação durante o tempo que passou dentro do programa.

“Gente, vocês perceberam que eu adoro mudar o tempo todo, né? E viram que no confinamento, mesmo na Xepa, não foi é fácil”, comentou a ex-sister, ao ressaltar que a pressão estética é uma realidade muito presente em sua vida, e, por isso, busca sempre se reinventar, para se sentir bem consigo mesma.

“Não foi fácil manter uma boa alimentação porque mexe muito com o nosso psicológico! Quando entrei na casa de vidro já não estava com o corpo do jeito que gosto e lá dentro engordei mais ainda principalmente no meu ponto fraco que é a barriga”, continuou o desabafo.

Depois que saiu do confinamento, Paula buscou emagrecer e secar sua barriga para comparecer à grande final do reality. Sendo ajudada por um especialista em nutrição, a biomédica revelou que perdeu 4,5 quilos em somente 15 dias. “Realmente deu supercerto e olha que andei 'abusando' um pouquinho, porém foram 4,5 quilos em 15 dias. Van, muito obrigada. Consegui meu objetivo que era secar, desinflamar o corpo e secar a barriga para a final”, contou.

Além da perda de peso, a biomédica também investiu pesado em uma transformação capilar. Depois de sua eliminação, Paula também já passou por outros diversos procedimentos estéticos, revelando ainda que deseja fazer novos.

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.

