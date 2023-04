Ex-BBB Paula Freitas coloca lentes de contato nos dentes e chora

Ex-BBB Paula Freitas fica emocionada ao se ver com lentes de contato nos dentes: 'Ficou perfeito'

A ex-BBB Paula Freitas (28) fez mais uma mudança em seu visual após ficar famosa no Big Brother Brasil 23, da Globo. Neste domingo, 30, ela revelou que colocou lentes de contato nos dentes e está muito feliz com o resultado.

Em um vídeo nas redes sociais, a estrela surgiu emocionada e muito feliz com a nova conquista em seu visual. “Se eu chorar eu sou besta?”, disse ela no vídeo, e completou: “Tá chiquérrimo. Ficou perfeito, estou muito feliz”.

Vale lembrar que Paula Freitas também já fez harmonização facial, aplicação de botox e preenchimento labial. Além disso, ela contou que perdeu mais de 4 quilos em apenas 15 dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FREITAS (@paulafreitas)

Ex-BBB Paula conta que emagreceu após o BBB 23

Fora do BBB 23, Paula Freitas comentou sobre a mudança em sua aparência após o confinamento e contou que emagreceu. “Gente, vocês perceberam que eu adoro mudar o tempo todo, né? E viram que no confinamento, mesmo na Xepa, não foi é fácil”, comentou a ex-sister, ao ressaltar que a pressão estética é uma realidade muito presente em sua vida, e, por isso, busca sempre se reinventar, para se sentir bem consigo mesma.

“Não foi fácil manter uma boa alimentação porque mexe muito com o nosso psicológico! Quando entrei na casa de vidro já não estava com o corpo do jeito que gosto e lá dentro engordei mais ainda principalmente no meu ponto fraco que é a barriga”, continuou o desabafo.

Depois que saiu do confinamento, Paula buscou emagrecer e secar sua barriga para comparecer à grande final do reality. Sendo ajudada por um especialista em nutrição, a biomédica revelou que perdeu 4,5 quilos em somente 15 dias. “Realmente deu supercerto e olha que andei 'abusando' um pouquinho, porém foram 4,5 quilos em 15 dias. Van, muito obrigada. Consegui meu objetivo que era secar, desinflamar o corpo e secar a barriga para a final”, contou.