Ex-BBB Paula diz que não mantém contato com Alface depois do programa

"Interpretar que estou dando em cima", Paula diz que tem medo de como os internautas iriam reagir

A ex-BBB Paula Freitas (28) revelou em bate-papo com Monique Vasconcelos, na última quarta-feira, 17, que não mantém contato com o colega de confinamento Ricardo Alface (31), com quem teve um breve relacionamento na casa. Segundo ela, a escolha é uma forma de evitar fofocas nas redes.

"Eu preferi não manter conversa com o Alface para que não confundam, porque a internet é muito doida", contou a biomédica. "Eu falei com ele quando teve a gravações e é isso. Vida que segue. Ele está com a Sarah, então as pessoas podem interpretar como se eu tivesse dando em cima dele para tomá-lo da Sarah", finalizou.

No início do programa, Paula e Alface trocaram alguns flertes. Entretanto, não houve nem mesmo um beijo entre os dois e não houve tempo para que o romance se desenvolvesse, já que a sister foi eliminada. Após a saída do profissional de saúde, estreitou os laços com Sarah Aline.

Recentemente, Ricardo e Sarah foram vistos juntos em alguns eventos, como no primeiro show de Marvvila depois do programa. Nas ocasiões, os dois trocaram carícias, porém, até o momento, o ex-brother e a ex-sister não oficializaram a relação.

Ana Clara surge ao lado do namorado e fala sobre esforço para ver ele

Nesta quinta-feira, 18, a apresentadora carioca Ana Clara Lima (26) usou suas redes sociais para mostrar como tem se esforçado para que o relacionamento à distância que vive com o advogado Bruno Tumolli dê certo. Isso porque a ex-BBB mora na cidade do Rio de Janeiro, enquanto o jurista graduado em Direito Processual Civil mora em São Paulo.

Então, os pombinhos precisam se dividir em viagens para poder estarem presentes nas vidas um do outro. A apresentadora aproveitou o momento de aconchego com o namorado para compartilhar um clique juntos e escreveu: “Ponte aérea de toda semana”.