Ex-BBB Natália revela qual profissão quer seguir após o reality show

Ex-BBB Natália Deodato diz qual é o seu objetivo de carreira: 'Meu maior sonho'

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 17h00

A ex-BBB Natália Deodato já está de olho em uma nova carreira após conquistar a fama no Big Brother Brasil 22, da Globo. Ela contou que quer ser atriz e vai se dedicar a isso com toda a sua força.

“O meu maior sonho é ser atriz, mas qualquer oportunidade que vier me proporcionar eu estarei aqui disponível para trabalhar e me dedicar como em tudo que faço”, disse ela em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. A jovem ainda contou que não está de olho em 'contatinhos' e só quer saber da vida profissional. “No momento só pretendo focar na minha carreira, me dedicar e jogar de corpo e alma. Aproveitar essa visibilidade que o BBB me deu”, afirmou.

Além disso, Natália contou sobre seus aprendizados durante os meses confinada no Big Brother. “Ganhei algo queo dinheiro não pode comprar, algo tão pessoal e especial que fica difícil colocar em palavras. Me conheci mais, saí uma pessoa muito melhor do que eu entrei, tenho certeza. E foi tão especial. Sem contar as pessoas. Pessoas que me admiram, me apoiam e se preocupam comigo. Eu nem imaginava que seria tão amada, pessoas me abraçaram. E também, eu sei que portas e mais portas estarão abertas para alcançar mais que R$ 1,5 milhão”, declarou.

Despedida do BBB 22

Logo após a gravação do especial BBB Dia 101, Natália Deodato fez uma reflexão nas redes sociais sobre o fim do reality show.

"E aqui se encerra esse ciclo. Um ciclo que me transformou e transformou a minha vida. Talvez eu precise usar todos os sinônimos da palavra gratidão pra que vocês entendam o que eu realmente tô sentido, e ainda assim acredito que nao será o suficiente. Deus é maravilhoso, ele sabe o que faz e também sabe quais caminhos desenha pra que a gente caminhe. Obrigado meu Deus! De costas para toda negatividade! Sempre de frente pra luz!", afirmou, na época.