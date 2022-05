Ex-BBB Natália dispara sobre Eliezer: 'Me arrependo demais'

Ex-BBB Natália Deodato relembra relacionamento com Eliezer no Big Brother Brasil 22 e cita arrependimento sobre o início do affair

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 13h03

A ex-BBB Natália Deodato abriu o coração ao falar sobre o relacionamento que viveu com Eliezer dentro da casa do BBB 22, da Globo. Ela confidenciou que não deveria ter se envolvido com o rapaz e até citou arrependimento do início do relacionamento. Porém, ela não se arrependeu de ter ido para a cama com ele.

“Foi até legal, mas me arrependo demais de ter ficado com ele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas hoje, vendo tudo, eu teria mantido [a relação] na zona de amigo ou talvez nem isso”, disse ela ao site Notícias da TV.

Então, ao falar da vida íntima com o ex-brother, Natália declarou: “Não me arrependo do ato em momento algum, afinal, sou um ser humano, até os animais transam. Detesto falso conservadorismo e hipocrisia. Nas condições de confinamento, a pessoa decide se quer ou não, eu quis e está tudo certo”.

Natália Deodato quer seguir nova carreira

A ex-BBB Natália Deodato já revelou que adoraria se tornar atriz após conquistar a fama no reality show.

“O meu maior sonho é ser atriz, mas qualquer oportunidade que vier me proporcionar eu estarei aqui disponível para trabalhar e me dedicar como em tudo que faço”, disse ela em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. A jovem ainda contou que não está de olho em 'contatinhos' e só quer saber da vida profissional. “No momento só pretendo focar na minha carreira, me dedicar e jogar de corpo e alma. Aproveitar essa visibilidade que o BBB me deu”, afirmou.