Ex-BBB Michelly Crisfepe revela que já pode se aposentar aos 40 anos

Ex-BBB e musa fitness Michelly Crisfepe anuncia ano sabático e seu desejo de se iniciar a aposentadoria aos 40 anos

A ex-BBB Michelly Crisfepe anunciou que já acumulou uma fortuna em sua vida e já pode se aposentar aos 40 anos. Ela quer reduzir o tempo de trabalho em sua vida e vai até tirar um ano sabático.

Ela acumulou a sua fortuna após participar do BBB 11. Ela se dedicou à carreira como musa fitness ao lado do seu marido, o fisiculturista Carlos Tomaiolo.

"Tenho uma vida maravilhosa e literalmente estou ganhando dinheiro dormindo. Quando estava no BBB 11, após analisar a minha participação no programa, vi que tinha um grande potencial para ganhar o prêmio na época (R$ 1,5 milhão). Tenho o privilégio de ser casada com um cara incrível que me permite investir e guardar todo o meu dinheiro. Estudei muito, me arrisquei e me sinto realizada por conquistar minha própria aposentadoria", disse ela ao site Gshow.

Agora, o plano dela e do marido é ter um filho. "O nosso erro foi não congelarmos óvulos. Nos últimos anos estávamos frenéticos, só trabalhando. Mas estamos tentando engravidar de forma natural. Ainda não aconteceu. Neste ano vamos fazer um tratamento mais específico. Se até o ano que vem o bebê não chegar, vamos adotar uma criança", afirmou.

Ex-BBB Matteus viveu momento emocionante

Matteus Amaral, o segundo colocado do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 22, para mostrar seu reencontro com seu cavalo, Chupim.

No vídeo público no feed do Instagram, o estudante aparece bastante emocionado ao ver Chupim. Ao se aproximar dele, o ex-BBB faz carinho e o beija. "Como o bom gaúcho, hoje reencontro o meu companheiro Chupim, com uma alegria que não cabe no peito. Obrigado aos envolvidos nos cuidados do meu cavalo!", escreveu Matteus na legenda da publicação.

Vale lembrar que o animal foi bastante citado pelo gaúcho durante o confinamento no reality show da TV Globo. Em uma das vezes que ganhou o Presente do Anjo, Matteus caiu no choro ao assistir um vídeo do cavalo enviado por sua família.