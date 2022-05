Ex-BBB Luciano aparece com novo visual nas redes sociais

Ex-BBB Luciano Estevan faz cachos com modelador no cabelo e exibe o resultado na web

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 18h04

O ex-BBB Luciano Estevan apareceu com novo visual nas redes sociais. Depois de usar o cabelo black power no reality show da Globo e alisar os fios após ser eliminado, ele renovou o visual novamente. Desta vez, ele surgiu com o cachos feitos com modelador.

Nos stories do Instagram, o rapaz exibiu o novo visual e revelou que aprovou a mudança. “Ficou lindo demais”, disse ele.

Recentemente, Luciano contou que está adorando a fama após o Big Brother Brasil. “Eu seria hipócrita se eu falsse que não é legal, sem dúvida eu estou vivendo um sonho, ser reconhecido pelo seu trabalho e esforço é muito bom, sem contar o carinho do público. Com toda certeza agora tenho mais visibilidade para mostrar o meu trabalho na internet e também como ator. Futuramente quero fazer algo nos palcos e também nas telinhas”, disse ele à Quem.

Veja o novo visual de Luciano: