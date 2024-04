Ex-BBB Lucas Buda quebra o silêncio sobre saída de festa com mulher misteriosa

A fila andou? Recém-separado, Lucas Buda abriu o jogo e se pronunciou a respeito de rumores sobre a existência de um novo affair

O 'after secreto' organizado por Yasmin Brunet para celebrar o fim do BBB 24 junto com os ex-colegas de confinamento continua rendendo assunto. De acordo com informações do portal LeoDias, a fila teria andado para Lucas Henrique, o Buda, recém-divorciado de Camila Moura.

Segundo o veículo, o capoeirista teria deixado a festa de Yasmin na companhia de uma mulher misteriosa, da qual passou a noite bastante próximo. Após a notícia viralizar, o ex-BBB decidiu quebrar o silêncio e se pronunciou sobre o suposto 'novo affair’.

Através de seus stories no Instagram, Lucas Buda abriu o jogo e negou as informações noticiadas. "Galera, vou falar de coisas boas para vocês aqui. Só que antes, uma situação: não acreditem em páginas de fofocas, tá? Muita gente inventa coisa que não tem nada a ver, não condiz com a verdade", esclareceu o ex-brother, sem se aprofundar no assunto.

Em seguida, o carioca contou aos fãs que estava na Maré, para realizar uma reportagem especial a respeito da ONG social onde ele trabalhou por algum tempo. "Vai sair no RJ TV", finalizou Lucas Henrique.

Vale lembrar que, recentemente, o ex-participante do BBB 24 abriu o coração e falou sobre sua relação com a ex-esposa. Em entrevista ao portal LeoDias, Lucas Buda revelou que estava conversando com Camila Moura.

Ao ser questionado sobre uma possível reconciliação do ex-casal, Lucas deu poucos detalhes sobre o assunto, mas garantiu que a possibilidade será discutida. "A gente vai conversar pessoalmente sobre isso em outro momento", garantiu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Pitel abre o jogo sobre futuro da relação com Lucas fora do BBB 24

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna Pitel revelou que ficou assustada ao sair do confinamento e descobrir que foi o pivô do divórcio entre Camila Moura e Lucas Buda. Após a eliminação do professor do reality show, a assistente social admitiu que eles não se encontraram nem conversaram desde então e revelou o futuro da relação.

Em entrevista ao Globo, Pitel explicou que nunca viu segundas intenções nas atitudes do professor: "Eu fiquei assustada de verdade. Sinto muito que as pessoas tenham interpretado dessa forma. É uma pena. Sinto muito que as pessoas entenderam de uma forma completamente diferente. Não sei o que foi passado, o que elas viram", contou.

"Só posso responder por mim, né? E não era isso que eu sentia lá dentro", a assistente social lamentou o fim do casamento do colega de confinamento e reforçou que eles sempre foram apenas amigos. Por fim, Pitel admitiu que ainda não conversou com ele e revelou que não sabe se vai ter a oportunidade, mas pareceu amistosa em reencontrar o amigo no futuro. Confira!