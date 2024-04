Ex-BBB Lucas Buda grava vídeo para os fãs e a cita a ex: 'Tô sem telefone'

Lucas Henrique, o Buda, se pronuncia nas redes sociais sobre a sua vida fora do BBB 24 e fala da ex-mulher: 'A gente ainda não conseguiu conversar'

O ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, se pronunciou nas redes sociais sobre as mudanças em sua vida após o BBB 24, da Globo. Em um vídeo no Instagram na tarde desta quarta-feira, 10, ele falou que ainda está sem o seu telefone e não conseguiu conversar com a ex-mulher Camila Moura, que se separou dele enquanto o rapaz estava no reality show.

Buda ainda disse que sua rotina está agitada e pediu desculpas a quem possa ter ofendido. "Fala gente, passando aqui primeiro para agradecer todo o carinho que eu tô recebendo que é muita mensagem positiva de acolhimento. Tem sido muito importante para poder seguir essa jornada após o programa né? Confinamento, ele mexe muito com a gente, foram 93 dias é um mundo paralelo que a gente vive lá dentro e isso é muito importante receber esse carinho de vocês", disse ele.

E completou: "Quero pedir desculpas pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem. Desculpa Camila também, a gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone. Eu não tô com o meu telefone, não estou com as minhas coisas. Tô com a roupa que eu saí né? A mala que eu sair do programa, a roupa que eu estou usando para fazer as ações aqui de compromisso, são roupas que eu usava lá dentro da casa e hoje o dia tá muito cheio muito corrido, os próximos dias vão ser muito corridos mesmo, mas assim que possível eu quero conversar com ela pra gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível, tá bom? E a gente vai se comunicando por aqui na medida do possível aí com vocês. É isso! Obrigado. Mais uma vez pela mensagem pela mensagem de apoio por todo carinho".

Confira o discurso de eliminação completo de Tadeu Schmidt para Lucas Buda:

"Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 5. O famoso Top 5. E o que poderia fazer uma Fada ser eliminada agora? Logo agora, a um passo do Top 5, uma semana da final. Não dá para esconder de ninguém que os Fadas estão vencendo todos os paredões. O que faria o resultado de hoje ser diferente? O que poderia abalar a força desse grupo que não sofre uma perda desde fevereiro? Desde então, só caiu gente do outro lado: Rodriguinho, Michel, Yasmin, Raquele, Leidy, Fernanda, Pitel, Binn e Giovanna. Há alguma coisa na capoeira que ensina a gingar e se livrar do ataque de uma Fada? Ninguém deveria duvidar do Buda, o maior vencedor de provas da história do BBB", disse ele.

E completou: "O cara que conseguiu trafegar por todos os cantos da casa com tanta habilidade. Um cara que traz uma bagagem incrível, um equilíbrio digno do apelido que carrega. O que precisaria acontecer para virar esse jogo? Quem está aí dentro está sujeito a um julgamento impiedoso. É julgado inclusive por aqueles que erram mais, que cometem erros piores, um julgamento cruel, deveria ser mais humano. Que os erros tenham consequências, ok. Ninguém questiona isso. Mas que não se esqueça todo o resto. Que não se esqueça esse ser humano que é maravilhoso em tantos aspectos. Que não se reduza essa pessoa a um momento equivocado".

Por fim, ele disse: "E quando tudo leva a crer que o top 5 vai ser exclusivo de um grupo, quando tudo leva a crer que o BBB 24 vai ser um conto de fadas, e se agora for o momento mais surpreendente da temporada? Em que eu chego e anuncio o resultado que ninguém esperava. Já imaginou? Não vai ser dessa vez. Quem sai hoje é você, Buda".