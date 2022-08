Ex-BBB Lucas Bissoli apresenta a namorada Eslovênia para seus avós

O ex-BBB Lucas Bissoli publicou um vídeo em que apresentava a namorada Eslovênia, que conheceu no BBB22, para seus avós

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 18h38

Nesta quinta-feira, 11, o ex-BBB Lucas Bissoli compartilhou em seu Instagram um vídeo de sua namorada Eslovênia Marques se encontrando com seus avós.

No vídeo, acompanhamos a chegada da participante do BBB 22 e a namorada de Lucas chegando na cidade natal do ex-BBB, Vila Velha, até seu encontro com os avós do “Barão da Piscadinha”.

“Volto hoje para São Paulo depois de viver aqui em Vila Velha. Entre eles, quando apresentei a Eslô aos meus avós. Momento de muita alegria para todos nós”, escreveu Lucas na legenda da postagem.

Os seguidores do ex-BBB adoraram o vídeo publicado pelo namorado de Eslovênia. “Ah que lindo”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Meu Deus que coisa mais fofa”.

Fotos românticas!

Recentemente, para comemorar a chegada de Eslovênia no Espírito Santo, Lucas compartilhou algumas fotos românticas com a namorada.

“O motivo do meu sorriso: minha Baronesa em solo capixaba”, escreveu o “Barão da Piscadinha” na legenda.