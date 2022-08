Ex-BBB Larissa Tomásia surpreende seguidores ao compartilhar resultado de harmonização facial

A participante do BBB 22, Larissa Tomásia compartilhou em suas redes sociais o resultado de uma harmonização facial e surpreendeu os fãs

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 20h13

Nesta terça-feira, 23, Larissa Tomásia compartilhou em seu Instagram o resultado de uma harmonização facial realizada.

A ex-BBB mostrou fotos do antes de depois do procedimento estético por vários ângulos, e deixou visível para seus seguidores as mudanças realizadas.

“Vocês pediram muito o antes e depois da minha harmonização facial, e eu resolvi mostrar pra vocês. Tinham algumas coisas no meu rosto que eu queria mudar [...] para deixar mais harmônico”, escreveu a ex-BBB na legenda.

A influenciadora ainda deu um conselho para seus seguidores que desejam realizar a harmonização: “Confiar na pessoa que vai realizar o procedimento também é de extrema importância, afinal você vai entregar seu rostinho pra ele”.

Alguns colegas de confinamento de Larissa aprovaram o resultado da harmonização. “Ficou mais linda ainda”, comentou Vyni. E a artista Linn da Quebrada elogiou: “Ficou bonita”.

Os fãs de Larissa amaram o resultado do procedimento. “Ficou mais perfeita”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Simplesmente maravilhosa”.

Novo affair?

Recentemente, Larissa foi flagrada em um show da dupla Israel e Rodolffo beijando o ex-BBB Arthur Piccoli, de acordo com o Gossip do Dia.

Os participantes do Big Brother Brasil publicaram algumas selfies juntos em suas redes sociais, mas não se pronunciaram sobre o suposto romance.