Ex-BBB Larissa Tomásia faz tatuagem inusitada no braço

Ex-BBB e influencer Larissa Tomásia eterniza na pele sua fama de mentirosa durante o confinamento no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 09h47

A ex-BBB Larissa Tomásia (25) surpreendeu os seguidores na madrugada desta quinta-feira, 02, nas redes sociais.

A ex-sister do BBB 22, que participou da Casa de Vidro ao lado de Gustavo Marsengo (31), decidiu fazer uma tatuagem curiosa durante um evento.

A pernambucana marcou sua pele com a frase 'fake news', ou seja, notícias falsas, em referência ao seu comportamento durante o confinamento no programa.

Vale lembrar que, como a influencer entrou na casa quando o reality já estava no ar, tinha algumas informações do lado de fora. Como estratégia de jogo, ela inventou algumas histórias para confundir os colegas, o que acabou não dando muito certo, já que permaneceu por apenas duas semanas no BBB 22.

"Várias fake news, e verdadeiras também", brincou ela ao exibir o resultado da tatuagem.

Confira a tatuagem feita pela ex-BBB Larissa Tomásia: