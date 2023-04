Ex-BBB Larissa explica deboche com Domitila: ‘Não fui eu’

Professora de educação física Larissa Santos esclarece deboche com Domitila Barros e joga responsabilidade para outra sister no BBB 23

Depois da Grande Final do Big Brother Brasil 23, que coroou a médica Amanda Meirelles como a campeã e mais nova milionária, a professora de educação física e ex-sister Larissa Santos aproveitou sua participação no MesaCast para esclarecer o deboche envolvendo a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros. A personal trainer ainda colocou a responsabilidade do entrave em outra ex-confinada, a modelo angolana Tina Calamba.

Na tarde desta quarta-feira, 26, durante sua participação no programa pós-confinamento, a professora de educação física negou que tenha proferido qualquer tipo de comentário maldoso sobre o número de seguidores da ativista, alegando que a culpa, na verdade, foi de outros ex-participantes, não dela.

“No vídeo mostra muito bem que foi a Tina que falou, e não fui eu. E a gente tava falando justamente sobre essa coisa: 'Ah, vou chegar lá e falar que o Rocco tem 7 milhões de seguidores’”, comentou a personal trainer, deixando bem claro sua inocência na confusão.

Para quem não se lembra, o episódio em questão foi durante a Casa do Reencontro, quando alguns dos brothers, incluindo Larissa, começaram a discutir a possibilidade de mentir sobre os seguidores da Miss Alemanha, uma vez que ela ainda não havia atingido a marca de 1 milhão nas redes sociais. Mesmo negando a culpa, a personal trainer aproveitou para se desculpar com a antiga rival caso ela tenha se sentido ofendida pela brincadeira. A affair de Fred Desimpedidos reconheceu a importância de esclarecer o que realmente aconteceu, mostrando que não teve intenção de prejudicar a imagem da modelo.

Larissa foi "expulsa" da entrevista das finalistas

Para entrevistar somente as finalistas Bruna Griphao, Aline Wirley e a campeã Amanda, a apresentadora Ana Clara teve que pedir licença para a professora de Educação Física, que estava ao lado delas para a conversa. "Amiga, pode ir", disse Ana Clara, dando um chega para lá na morena. Na internet, o momento viralizou com alguns internautas apontando grosseria da comandante e outros achando normal que ela pedisse o afastamento da sister.

