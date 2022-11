Ex-BBB Laís Caldas revela como será sua lista de padrinhos do casamento

Namorando com Gustavo Marsengo, Laís Caldas conta o que planeja para a sua lista de padrinhos de casamento

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 09h33

A ex-BBB Laís Caldas já está pensando em como será a sua lista de padrinhos de casamento para quando se casar com o ex-BBB Gustavo Marsengo. Eles estão juntos desde o BBB 22 e ela já entregou que não pensa em chamar famosos para ficarem ao lado dos noivos no altar.

“Padrinhos é uma coisa muito íntima. Então, por enquanto, penso só em família. Mas temos amigos desde o BBB que compartilharam dessa história, desde o início e que estão sempre com a gente. Existe chance! Grandes chances dele convidar eles como padrinhos”, disse ela ao colunista Adriel Marques.

Então, ela contou que sua lista de convidados deve ter ex-BBBs. “Eu falo que do BBB um dos maiores presentes, além do Gustavo, foram meus fãs e seguidores. Estão comigo, são fieis e eu sou fiel a eles. Sempre falo que jamais vou soltar a mão deles, assim como eles estão sempre com a gente. São especiais demais na minha vida! Amo muito e eles sabem disso. Um beijo grande e abraço apertado em cada um”, afirmou.

Laís e Gustavo relembram o BBB

Em entrevista na Revista CARAS, Laís Caldas e Gustavo Marsengo contaram sobre como foi a época do Big Brother Brasil.“Para mim foi uma experiência única, surreal. Mas, ao mesmo tempo, muito difícil, porque é uma tensão pura”, detalhou Laís, considerada uma das vilãs da edição. “Acho que joguei bem, até porque vivi de tudo lá. Me apaixonei, briguei, ganhei prova e voltei de paredão”, relembra Gustavo.

Apesar de considerarem que foi amor à primeira vista, demorou um pouco para que eles, de fato, decidissem assumir um relacionamento. “Quando o vi na Casa de Vidro, já me senti atraída”, revela a médica. “Assim que saí, falamos sobre isso e decidimos ir com calma. Precisávamos de um tempo só nosso para saber se era isso mesmo que a gente queria”, diz o empresário.