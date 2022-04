Ex-BBB Laís Caldas faz declaração para Gustavo Marsengo: ''Vale muito mais que 1,5 milhão''

Do BBB para a vida!

Laís Caldas, do BBB 22, compartilhou reencontro e prestou homenagem para o affair no confinamento, Gustavo Marsengo

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 15h05

A ex-sister Laís Caldas (30) mostrou que o romance com Gustavo Marsengo (31) segue firme após o BBB 22 e fez uma declaração para o amado na web!

Neste sábado, 30, a médica compartilhou um vídeo em seu feed no Instagram mostrando o reencontro com o advogado após o confinamento e confessou que se apaixonou pelo brother à primeira vista.

"Campeã do BBB 22 em vários sentidos. O primeiro foi por te conhecer, a gente se envolver e por nos permitir estar juntos. Nunca foi estratégia, foi amor desde a primeira vista e não preciso provar e nem explicar isso para ninguém. Só quem vive o BBB sabe o que acontece lá dentro e você mais do que ninguém, entende que o que existe entre nós dois vai muito além de jogo", começou escrevendo.

"Ganhei 1.95 de um homem perfeito por dentro e por fora. Sempre muito carinhoso, educado, amoroso, inteligente, amigo, um verdadeiro príncipe que sabe respeitar e tratar uma mulher como deve ser. Esse reencontro explica a nossa sintonia, o brilho nos olhos e o sorriso mostra o amor que estamos vivendo e daqui para frente vai ser sempre assim!", continuou.

"Nada e nem ninguém vai atrapalhar o que sentimos um pelo outro. Somos blindados por Deus e por nós. Obrigada por ser exatamente assim, perfeitinho para mim! Além do Gu, eu ganhei experiência, aprendizado, amigos, reconhecimento, amor, carinho e muitos fãs. Isso vale muito mais que 1,5 milhão. Gratidão!", finalizou a goiana.

"Que palavras lindas. Com certeza você foi o maior prêmio que eu poderia ter ganho. Já estou com saudades", se derreteu Gustavo nos comentários do post.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo divertem a web com vídeo antigo antes do BBB 22

Recentemente, Laís e Gustavo arrancaram risadas dos seguidores ao postarem vídeos gravados pelo casal antes de serem confinados no BBB 22, falando sobre solteirice. “Que casal! Depois / antes”, escreveu Gustavo.

Confira a declaração de Laís Caldas para Gustavo Marsengo: