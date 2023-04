Ex-BBB Laís Caldas critica interferências e repescagem no reality: ‘Injusto’

Laís Caldas afirmou que a repescagem do BBB 23 é injusta porque os participantes voltaram com informações privilegiadas e puderam encontrar seus familiares

Laís Caldas criticou as interferências externas no BBB 23. A ex-BBB também declarou que não concorda com a repescagem que aconteceu na reta final do reality show. Como participante da edição anterior, ela afirmou que os brothers tiveram a oportunidade de saber tudo o que acontecia aqui fora e retornar para a casa com informações de fora. "Injusto", disparou a médica em entrevista ao Críticos do BBB da Contigo!.

Ela falou que não concorda com a repescagem, já que aqueles que voltaram ao reality puderam estar com seus familiares e saber a opinião do público, diferentemente de quem ficou em confinamento durante a edição inteira. Além disso, o BBB 23 teve informações externas vindo até mesmo do apresentador. "Muita informação. Tinha até nas festas a hashtag, sabiam até os shippers".

"Eu como uma ex-participante acho bem injusto. A gente quer ter noção do que está acontecendo no mundo aqui fora, o que fez de errado, o que está certo. A pessoa sai, vê família, se diverte, faz tudo... Sabe quem está bem, já estava praticamente na final do jogo", criticou a ex-BBB.

Laís ainda disse que embora sua favorita para vencer o BBB 23 seja Amanda Meirelles, ela pensa que a final poderia ser diferente e que tinham pessoas que mereciam mais. Ela simpatizou com a médica por ser sua colega de profissão e já ter dito dentro da casa gostar dela.

"Eu gosto das três, mas acho que tem pessoas que tiveram mais relevância no jogo, se destacaram mais e poderiam ter ido para a final", opinou ela. "Mas é aquele negócio, quando tem um embate ali no BBB entre duas pessoas, sempre querem eliminar um e acaba que o jogo vai esfriando e ficando só as plantas, o pessoal que jogou menos e depois as pessoas reclamam disso", concluiu Laís Caldas.