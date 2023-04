Ex-BBB Key Alves volta a produzir conteúdo adulto e aposta em ousadia: "Paradisíaco"

Após deixar a casa do BBB 23, Key Alves montou projeto especial para agradar assinantes de plataforma de conteúdo adulto

Key Alves, ex-participante do BBB 23, está mega animada para seu novo projeto voltado para o público adulto. A jogadora de vôlei voltou com tudo para a produção de conteúdo erótico e promete uma série de ensaios super ousados para os assinantes de seu Onlyfans .

Em seu retorno, Key revelou que vai fazer ensaios fotográficos em todos os estados do Brasil. Aproveitando o tempo ensolarado da Bahia, a ex-BBB escolheu Morro de São Paulo, como seu ponto de partida.

"Está tudo maravilhoso. Conforme já esperava, lugar paradisíaco! E como prometido, iremos, sim, fazer em todos estados pelo Brasil esses ensaios para o Onlyfans", disse ela, que vem sendo fotografada por Dave Almeida.

O projeto também conta com auxílio de seu empresário Ricardo Almeida. Ele afirma que houve uma pesquisa especial para identificar a ligação do público de Key na plataforma de conteúdo adulto.

"Estamos procurando mesclar a beleza da Key com os encantos do Brasil. A ideia é fazer ela visitar cada estado do país para que ela tenha contato com seus fãs de vários lugares, para que ela possa conhecer nossa diversidade cultural e, claro, para enriquecer os ensaios do Onlyfans", revelou.

Ricardo, que também é o CEO da agência Only U, completou dizendo que o projeto ousado também pretende ajudar aquecer o turismo local: "A meta é gerar conteúdos imperdíveis para os assinantes. E também ajudar a promover os destinos turísticos mais incríveis do país".

Key Alves em novo ensaio para o Onlyfans (Foto: Dave Almeida)

FIM DO RELACIONAMENTO

O novo projeto promovido por Key Alves surgiu logo após as polêmicas envolvendo o fim do namoro com Gustavo Benedetti. Depois de viverem um romance no BBB 23, o casal não deu certo fora do jogo e acabou de uma maneira nada agradável.

"O nosso término, como eu disse, não foi amigável porque foi uma decisão somente dele, eu não queria o fim dessa relação na qual nem tentamos aqui fora", revelou a jogadora de vôlei à CARAS Brasil.

A musa do Onlyfans ainda confessou que estava morrendo de saudades do cowboy e acabou sendo surpreendida pela decisão. "Fiquei mais tempo confinada que ele e quando finalmente tivemos um dia pra se encontrar e conversarmos pessoalmente sobre nós, ele decidiu o término. Lamentável o fim de uma relação tão linda e amada pelo Brasil acabar com um aperto de mão", disse.