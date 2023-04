Ex-BBB Key Alves ganha presente de luxo dos fãs e comemora: "Vale um carro"

Key Alves ganha presente de luxo dos seguidores e mostra tudo nas redes sociais; veja

A sister Key Alves deixou os seguidores impactados nesta terça-feira, 25, ao mostrar um presente de luxo que ganhou de um fã-clube. Ela foi surpreendida pelo mimo e ficou perplexa.

Na gravação, ela surge abrindo a caixa e disse que não estava esperando o mimo. "Gente, olha o que eu recebi. Tô sem acreditar até agora. Isso aqui vale um carro e não sei porque elas estão fazendo isso", disse ela.

Na caixa estava um tênis da grife italiana Dolce & Gabbana. O item não sai por menos do que R$ 3200. Na gravação ela elogia a peça. "Olha que coisa mais linda, sem condições", comemora ela que atingiu a marca de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

Eliminada do BBB23, a sister Key Alves pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 24, ao anunciar para quem vai sua torcida na final do programa que acontece nesta semana. Ela foi direta e puxou um mutirão para tornar Amanda a vencedora.

A decisão de apoiar a médica foi publicada nas redes sociais e gerou muita repercussão. "Bora votar, eu sou time Amanda", declarou ela. Nos comentários, os administradores das redes sociais da participante agradeceram o apoio. "Muito obrigado", escreveram. Fãs de Amanda também se empolgaram.

Os últimos apelos das finalistas do BBB 23

Na manhã desta terça-feira, 25, as finalistas do BBB 23 fizeram os últimos vídeos do raio-x da temporada e pediram votos para o público.

Bruna Griphao disse: "É hoje! Muito feliz por ter chegado até aqui. Estou muito, muito feliz. Ontem a gente assistiu nossos VTs... Nossa, como a gente viveu esse programa. Como eu vivi esse programa. Tem tanta coisa, tanta coisa... É muito louco chegar até aqui, é bizarro. Como eu briguei, mas como eu chorei. Como eu ri, como eu ri, como fiz amizades... Eu fiz tudo aqui dentro, vivi tudo que é possível viver. Ganhar prova, ir para o [Castigo do] Monstro... Tudo, tudo, tudo possível. Chorei, ri, briguei, gritei, mas eu vivi esse programa. Estou muito feliz de ter chegado até aqui. Seja o que Deus e vocês quiserem. Quero muito ganhar, mas estou muito feliz. Obrigada, gente!".

Aline Wirley comentou: "Meu Deus, nosso último Raio-X! Meu último Raio-X aqui dentro. É surreal pensar que 100 dias se passaram. Não fiz nada aqui dentro sozinha, não fiz. Caminhei ao lado de pessoas incríveis, e, se eu estou aqui hoje, é muito porque vocês acreditaram em mim. Então um dos maiores presentes para mim, para eu poder estar aqui hoje, é também essa conexão com cada um de vocês. Para que tudo o que eu faça aí fora seja da maneira mais honesta. Estou muito feliz. Para qualquer e toda pessoa que tenha se conectado comigo, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Seja bem-vinda à minha vida, ao meu jeito, à minha família. Essa sou eu, Aline por inteiro. Votem muito, porque eu quero muito ganhar esse prêmio. Mas eu estou tão feliz e muito grata. Muito obrigada por tudo e saudades já!".

Amanda afirmou: "Último Raio-X aqui, espero que vocês tenham me entendido. Às vezes eu falei meio dormindo, sei que pode ter ficado um pouco confuso [risos]. Estou tentando levar a vida mais leve e isso não me torna menos comprometida a realizar os meus sonhos. Muito obrigada, espero que tenham entendido a Amanda que eu sou. Espero que tenham conseguido enxergar a minha essência aqui dentro. Gratidão a todo mundo que está votando, continuem ainda. Sei que essas duas mulheres que estão competindo comigo [Bruna Griphao e Aline Wirley] são extremamente fortes, mas, por favor, é a última pipoquinha, mas não menos importante. É isso, obrigada por me ouvirem sempre".