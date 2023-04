Ex-BBB Key Alves faz desabafo e pede orações para os fãs

Jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves publica desabafo citando inveja durante a madrugada

Na madrugada desta quinta-feira, 20, a jogadora de vôlei Key Alves (23), que participou do Big Brother Brasil 23, usou as redes sociais para fazer um desabafo.

Nos stories de seu Instagram, a atleta publicou um desabafo citando inveja após duas semanas do término de seu romance com Gustavo Benedeti (28), que começou durante o confinamento no reality show.

"A pior coisa que existe nesse mundo é a inveja! Então, galera, orem muito", iniciou Key Alves. Em seguida, a ex-sister aconselhou: "Quando acharem que já orou demais, orem mais um pouco e peçam pra Deus te proteger de todo mal, pois ele, o mal, está rodeando pessoas que são luz, que tem paz e que são fiéis a Jesus".

Recentemente, Key mostrou que ganhou presentes luxuosos de seus fãs. Ela mostrou alguns dos diversos itens de grifes que seus fãs, chamados de chaveirinhos, mandaram para ela. “Essa sacola é tão chique, vou usar como bolsa. Amei, amo óculos da Prada, tenho um só. Que chique, meu pai do céu. Melhor nem perguntar quanto foi isso daqui. Vocês são doidas, muito obrigada. Meus fãs são perfeitos", agradeceu.

BBB 23: Em paredão contra Larissa, Ricardo dispara: ''Posso sair para uma pessoa que já saiu''

Em conversa com Aline Wirley na cozinha da Xepa na casa do BBB 23, Ricardo Alface (31) comentou sobre a possibilidade de perder o paredão para Larissa (24).

O biomédico desabafou sobre seu sentimento no Ricardo 17º Paredão do programa. "Dói", ressaltou ele. "Mas por que que dói? O que que dói? Se você quiser falar, claro", questionou a cantora.

"A Lari saiu porque o Brasil tirou. A Lari voltou porque o Brasil colocou. E eu estou no Paredão com a Lari, só eu e ela. Eu posso sair para uma pessoa que já saiu do programa. A Lari ainda pode ganhar o Big Brother sendo que já saiu do programa", respondeu ele.