Ex-BBB Key Alves esbanja simpatia em flagra no aeroporto

Vida fora do confinamento

Eliminada do BBB 23 há poucos dias, Key Alves é fotografada ao embarcar em aeroporto no Rio de Janeiro

A ex-BBB Key Alves esbanjou sorriso e simpatia ao ser flagrada em um aeroporto no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 10. A estrela foi vista caminhando ao lado de sua equipe e acenou para os fotógrafos de plantão ao perceber que estava sendo fotografada.

Para a viagem, a jogadora de vôlei usou um look confortável, composto por calça preta e blusa branca regata.

Vale relembrar que Key Alves já reencontrou Gustavo após o BBB 23. O reencontro deles aconteceu no palco do Domingão com Huck e a cena será exibida neste domingo, 12, na Globo.

Fotos: Pereira / AgNews

Key Alves tem conversa decisiva com Gustavo

A sister confessou nesta sexta-feira, 10, que colocou Gustavo Benedeti contra a parede logo após os dois se encontrarem pela primeira vez fora do BBB23. Ela contou a história em uma entrevista reveladora.

"Eu fiquei vendo as conversas na internet... o pessoal: 'Ele não quer você, não!'. Aí eu comecei a entrar nisso", disse ela ao podcast BBB Tá On. A atleta disse que fez questão de questionar o caubói, já que estava preocupada com o que estava lendo.

"Peguei ele no cantinho, nos bastidores, e falei: 'Cara, você quer ficar comigo mesmo?'. E ele: 'Lógico!'", disse ela rindo da situação. Segundo ela, os dois vão tentar mesmo um romance aqui fora.

Também para o podcast, ela contou que seu primeiro banho pelado foi logo na companhia do amado. "Só tomei banho pelada ontem porque nos últimos dias eu estava entrando de calcinha. A que eu fiquei pelada, foi acompanhada. Foi muito estranho porque eu estava muito tímida", declarou ela.