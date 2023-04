Ex-BBB Key Alves é detonada pela web após fazer propaganda de suposto golpe

Jogadora de vôlei Key Alves é massacrada pela internet ao fazer publicidade de empresa acusada de dar golpe

Nesta quinta-feira, 6, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves se envolveu em mais uma polêmica após o fim de seu relacionamento com o fazendeiro Gustavo Benedeti. Desta vez, a ex-sister foi criticada nas redes sociais após fazer publicidade de um aplicativo que foi acusado de praticar golpe em seus usuários.

“Galera, eu consegui um aplicativo que paga só para vocês clicarem nas redes sociais, vocês acreditam nisso? Eu vou mostrar para você, para vocês verem o tanto que eu consegui só curtindo…”, começou a influenciadora, dando uma “dica” para seus seguidores.

Depois, a jogadora ainda filmou a tela de seu celular, mostrando como os internautas conseguem retirar o dinheiro que ganhassem no app. “Olha, galera, vou mostrar para vocês, esse é o meu saldo disponível R$928,21”, disse Key.

“Agora eu vou sacar pra vocês, que já está cadastrado minha chave do PIX, pra sacar o saldo disponível e gente, sério, é muito dinheiro fácil, vai cair direto na minha conta”, completou a ex-sister. Porém, os vídeos acabaram não convencendo os seguidores, que encheram a jogadora de críticas.

“A notificação do banco chegando em baixo da barra de pesquisa, dentro do próprio site [risos]. Se isso ainda não é crime, deveria ser”, apontou um internauta. “Isso deveria ser crime”, criticou um outro. “Imagina a decadência de sair do maior reality do país e tem que dar golpe nos seguidores”, detonou um terceiro seguidor.

a notificação do banco chegando em baixo da barra de pesquisa dentro do próprio site kkkkkk se isso aqui ainda não é crime deveria ser pic.twitter.com/P34zZchpiI — pedro (@marlborinhe) April 6, 2023

Key Alves emitiu comunicado sobre a separação

Nesta semana, Key Alves escreveu um texto nas redes sociais para confirmar o fim do namoro com Gustavo e contou que a separação não foi amigável. "Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei…", disse ela.

E completou: "Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o bbb, e aqui sim mostramos quem realmente somos. Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida e enquanto a ele que seja feliz. Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja... Seguirei forte como eu sempre fui. Obrigada a todos Guskey, amo vocês".