Ex-BBB Juliette Freire se irrita com fãs após acusações: “Bora parar”

Publicado em 25/08/2022, às 19h30

A vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire (32), precisou se justificar para seus fãs nesta quinta-feira, 25. Depois de ser acusada por alguns seguidores sobre ter preferência por um grupo específico de fãs e interagir mais com eles do que os outros fã-clubes, ela se defendeu e negou as acusações.

Nas redes sociais, alguns fãs da ex-BBB começaram a brigar entre si, afirmando que ela interage mais com as mesmas pessoas no Twitter, reconhecendo alguns seguidores mais que vão sempre encontrar com ela.

Irritada com a situação, a vencedora do BBB 21 deu um chega para lá nos seus fãs e garantiu que não existe preferência entre eles: “Bora parar? Quando eu falo da interação com fãs mais engajados, falo de Twitter, direct, marcações. Não existe favoritismo”, contou ela.

A advogada e cantora ainda afirmou que reconhece os esforços individuais de cada fã e contou que as brigas internas a deixaram chateada: “Eu sei do esforço de cada um que torce por mim. Essa briga me deixa muito triste”, escreveu ela em seu perfil.

Nos comentários de sua publicação, ainda pode-se encontrar divergências entre as opiniões dos fãs.

Boraaaa parar?! Quando eu falo da interação com fãs mais engajados: falo de Twitter, direct, marcações (tudooooo que vejo)

NÃO EXISTE FAVORITISMO!

Eu sei do esforço de cada um que torce por mim. Essa briga me deixa muito triste. — Juliette (@juliette) August 25, 2022

Alguns apoiaram a artista, mas outros continuaram a apontar o favoritismo: “Fico triste por quem te engaja diariamente e não tem o mesmo reconhecimento que as moradoras do aeroporto. Enfim, seria legal dar um biscoito para uma galeria mais diversificada”, disse uma fã.

te amo e tô cagando se você me nota ou não (até pq nem tento interação mais), só fico triste por quem te engaja diariamente e não tem o mesmo reconhecimento que as moradoras do aeroporto. enfim, seria legal dar um biscoito pra uma galeria mais diversificada, xêro — noitez (@carlanoitez) August 25, 2022

Sonia Abrão defende Juliette

Se recuperando do Covid-19 e afastada das atividades da RedeTV!, Sonia Abrão usou as redes sociais para alertar os colegas de trabalho no A Tarde É Sua, após eles comentarem uma pauta sobre Juliette.

Na ocasião, os apresentadores opinavam sobre uma entrevista dada pela ex-BBB no PodDelas, no YouTube.

