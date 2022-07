Ex-BBB Jessilane faz tatuagem em homenagem a Linn da Quebrada e Tiago Abravanel

Bióloga Jessilane homenageia os amigos ex-BBBs Tiago Abravanel e Linn da Quebrada com tatuagens

A ex-BBB Jessilane (26), que participou da edição deste ano do reality show da TV Globo, decidiu eternizar na pele a amizade com colegas de confinamento!

A professora de biologia decidiu homenagear os amigos Linn da Quebrada (31) e Tiago Abravanel (34) coom tatuagens.

Em sua conta no Twitter, Jessi compartilhou foto do resultado dos desenhos. Para Lina, ela tatuou um rabisco geométrico, e para o neto de Silvio Santos, ela fez um ursinho carregado por uma nave espacial, com a letra inicial do nome do cantor.

"Duas tatuagens novas. Feitas no rolê mesmo", escreveu Jessi.

As tatuagens foram fesitas por Jucélia Gonçalves durante o Baile do Abrava, que aconteceu em São Paulo, no último fim de semana.

Confira as tatuagens de Jessilane em homenagem a Linn da Quebrada e Tiago Abravanel:

Duas novas!!! No rolê mesmo pic.twitter.com/Ha3d6x6ubd — Jessi Alves (@a_jessilane) July 2, 2022