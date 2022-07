Ex-BBB Jessilane desabafa sobre ataques de haters em suas redes sociais

A participante Jessilane do BBB 22 revelou em suas redes sociais que vem sofrendo diversos ataques de haters

Na última sexta-feira, 8, a ex-BBB Jessilane Alvesdesabafou em suas redes sociais sobre os ataques que vem sofrendo na Internet.

“Antes do BBB eu era anônima, ao sair da casa recebi muito carinho e amor mas até hoje recebo muito hate gratuito em algumas redes”, revelou a participante da edição deste ano do Big Brother Brasil.

A décima quinta eliminada do BBB 22 continuou o desabafo que fez em seu Twitter: “Tô cansada, venho fazendo terapia, meditação, tento não me importar com essas pessoas, mas tá difícil”.

“O BBB já acabou há 3 meses, eu venho trabalhando e tô muito feliz com todas as mudanças que ocorreram, mas é muito difícil ver pessoas me atacando com comentários elitistas e racistas”, desabafou a professora.

Após abrir o coração, Jessilane recebeu apoio de alguns de seus colegas de confinamento. Viny respondeu às publicações da amiga e escreveu: “Você é maravilhosa”.

A atriz Maria, que foi expulsa do reality, também deu apoio à Jessi: “Amiga, infelizmente isso sempre vai acontecer e acho que o melhor pro seu emocional é passar a não ler mais... silenciar palavras, deixar na mão de alguém essa parte, porque eu sei que as vezes magoa”.

Confira aqui o desabafo de Jessi e o apoio dos ex-BBB!

O BBB ja acabou há 3 meses, eu venho trabalhando e tô muito feliz com todas as mudanças que ocorreram, mas é muito difícil ver pessoas me atacando com comentários elitistas e racistas. Não tem um vídeo que eu poste que não venha pessoas falando absurdos, aqui são alguns: pic.twitter.com/nSHTOO7Irc — Jessi Alves (@a_jessilane) July 8, 2022

amiga, infelizmente isso sempre vai acontecer e acho que o melhor pro seu emocional é passar a não ler mais.. silenciar palavras, deixar na mão de alguém essa parte, porque eu sei que as vezes magoa. e siga sendo você, porque sempre vai ter muita gente que gosta e se inspira — MARIA (@eumaria) July 9, 2022