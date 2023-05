Ex-BBB Jaquelline Grohalski se desespera após reagir a assalto a mão armada: ‘Ameaçou atirar’

Aos prantos, ex-BBB Jaquelline Grohalski surge desesperada e revela que avançou em bandido após sofrer assalto em São Paulo

A participante da edição 18 do BBB, Jaquelline Grohalski (28) passou por uma situação desesperadora na tarde da última segunda-feira, 15. A ex-sister foi assaltada a mão armada na rua de casa em São Paulo. Aos prantos, ela narrou detalhes do ocorrido e contou que reagiu após ser ameaçada pelo bandido.

Bastante abalada, Jaquelline usou os stories para fazer o desabafo: "Gente, eu estou desesperada! Acabei de passar por um assalto horrível na rua de casa a mão armada. E o pior de tudo, é que eu não sei se meu celular foi bloqueado ou não, porque eu tentei avançar no cara ainda”, ela iniciou o relato enquanto as lágrimas caiam.

A ex-sister ainda tentou justificar sua reação: “Eu sei que é errado, mas na hora eu estava tão desesperada que eu não consegui”, ela explicou e em seguida, fez um apelo para amigos e familiares: “Se alguém mandar mensagem, se alguém usar meu telefone, pelo amor de Deus gente, não sou eu!”, avisou.

Para finalizar, a loira tranquilizou os seguidores: "Está tudo bem comigo, só para avisar vocês mesmo, porque eu estou desesperada”, explicou. Em seguida, o assessor da ex-BBB também usou as redes sociais para dar mais detalhes sobre o ocorrido: “Ele apontou uma arma e ameaçou atirar nela. Graças a Deus, tirando o susto, ela está bem”, ele concluiu a publicação.

Cantora e ex-bbb Jaquelline foi assaltada hoje na Vila Mascote, São Paulo 😱 levaram o celular dela desbloqueado. pic.twitter.com/L0hksxxJaB — tudo sobre os famosos (@tudsobreosfamos) May 16, 2023

Relembre a trajetória de Jaquelline Grohalski no BBB 18:

Jaquelline Grohalski teve uma curta trajetória no reality show da Globo, o BBB. A loira foi a segunda eliminada da edição de 2018, em um paredão ao lado do sexólogo Mahmoud, com quem teve uma discussão acalorada durante o programa. Fora da casa mais vigiada do Brasil, ela foi vista em clima de romance ao lado do vice-campeão do BBB18, Kaysar, durante um jantar no Rio de Janeiro. Confira os cliques!