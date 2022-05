Ex-BBB Jade Picon tira fotos e interage com fãs em aeroporto no Rio de Janeiro

COM OS FÃS!

Jade Picon conversou e tirou fotos com fãs antes em embarcar para São Paulo e se despedir do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 19h58

Nesta sexta-feira, 27, Jade Picon se despediu do Rio de Janeiro e embarcou em um avião para voltar à sua casa, em São Paulo.

No aeroporto Santo Dummond, Jade conversou e tirou fotos com alguns fãs que a esperavam antes da ex-BBB pegar seu voo.

Em seu Instagram, Jade compartilhou a interação que teve com algumas fãs que estavam esperando a influenciadora por mais de uma hora no aeroporto. JA irmã de Leo Picon perguntou para as fãs se elas sabiam que Jade estaria lá: "Eu perguntei 'como vocês descobrem?', e elas 'a gente não descobre, a gente só vem'".

Na última quinta-feira, a participante do BBB 22 também recebeu carinho dos seus fãs em um shopping no Rio de Janeiro.

Veja aqui os stories de Jade Picon!

Reprodução: Instagram

Confira aqui alguns cliques de Jade no aeroporto do Rio!

Fotos: Vítor Pereira/AGNEWS