Ex-BBB Gustavo revela se entraria em plataforma de conteúdo adulto com Key Alves

Ex-BBB Gustavo é questionado sobre possibilidade de fazer parte de plataforma com conteúdo ousado e responde na lata

Fora do BBB 23, o caubói Gustavo ficou surpreso ao ser questionado se entraria em uma plataforma de conteúdo adulto junto com Key Alves. Porém, ele tratou de dizer que não tem planos de divulgar conteúdo sensual na internet.

Em participação no programa BBB – A Eliminação, do Multishow, Gustavo foi questionado se poderia se juntar a Key no conteúdo ousado, e ele negou. “Só vai ficar na brincadeira. Não faria isso, gente. Jamais”, disse ele.

Em outro momento, ele comentou sobre o fetiche de Key Alves, que queria que ele cheirasse os pés dela. “Nem deu para sentir. Eu tirei na hora. Não gosto de pé, de chulé, de nada. Cada um com seus gostos”, afirmou.

Depois de sair do BBB 23, Gustavo também falou sobre a relação com Key Alves durante o confinamento. “Nós acabamos entrando juntos e houve aquela conexão que todo mundo viu. Algumas duplas deram certo e outras, não. Como nós tivemos uma sintonia, quisemos compartilhar o jogo um com o outro. Em relação ao game, até certo ponto foi legal, embora a gente acabe não percebendo algumas coisas. Foi bom a gente confiar um no outro. A gente acaba se apegando para não ficar sozinho. Ainda assim, a gente não vivia 24 horas juntos. Às vezes, ela conversava com alguém e eu, com outras pessoas”, afirmou.

Gustavo faz análise do seu jogo no BBB 23

O caubói Gustavo também analisou o seu jogo quando fez parte do Big Brother Brasil 23.

“Eu acho que a minha participação no BBB foi boa. A gente acabou se perdendo um pouco no jogo por causa de informações e perspectivas de dentro da casa, mas eu fui bem competitivo nas provas, como eu já havia dito que seria; fui para jogar mesmo. A parte das provas foi o ponto alto. Eu aprendi que às vezes a gente tem que ser menos omisso, tem que se impor mais em determinadas situações. Temos que tomar cuidado também para não interpretar as coisas de forma errada. Todo mundo erra”, disse ele.