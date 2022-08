Ex-BBB Gil do Vigor reflete sobre autoaceitação em nova postagem

O economista e ex-BBB Gil do Vigor compartilhou um post em suas redes sociais falando sobre seu processo de autoaceitação

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 19h04

Nesta terça-feira, 9, Gil do Vigor compartilhou em seu Instagram um texto emocionante sobre seu processo de autoaceitação.

Junto a sete fotos suas, o ex-BBB escreveu um texto emocionante na legenda falando sobre como superou algumas das suas inseguranças.

“Durante muito tempo eu fui muito inseguro comigo e com meu corpo. Inseguro em relação a forma que as pessoas me enxergavam. Do Big Brother para cá, eu passei a me aceitar, me reconhecer... me amar”, escreveu o participante do BBB 21.

Gil ainda contou: “Esse processo foi muito árduo, mas também muito necessário. Sou grato por ter vivido momentos únicos que me fizeram entender quem eu sou e me amar, finalmente me libertar. Hoje eu celebro o amor-próprio. Se aceitar é ser seu amigo, estar bem consigo mesmo. Para amar o próximo, você precisa se amar primeiro”

Nos comentários, o participante do BBB 22, Eliezer elogiou a postagem de Gil. “Que texto lindo”, comentou Eli. E outro ex-BBB também adorou o post! Vyni comentou: “Você é luz, Gil! Só vigora”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Carrão!

Morando nos Estados Unidos para terminar seu PhD, Gil comprou um novo carro e uma casa luxuosa.

Porém, o economista ainda não pode dirigir o carrão porque não possui habilitação. Por conta disso, Gil anunciou por meio de seus stories que começará a ter aulas.