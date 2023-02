Ex-BBB Gil do Vigor é parado pela polícia de imigração e levado para "salinha"

Com bom-humor, Gil do Vigor contou que foi questionado sobre seu bate e volta dos EUA para o Brasil

O ex-BBB Gil do Vigor foi parado pela polícia de imigração e levado para famosa "salinha", onde os passageiros "suspeitos" tem de responder às várias perguntas dos agentes.

Ele comentou que os agentes acharam estranho fato dele fazer uma viagem para o Brasil em um dia e voltar para os Estados Unidos no outro.

"Cheguei aqui em Atlanta. Estou aqui vigorando. Me levaram para a salinha pela primeira vez, falaram assim: 'Como assim você foi um dia ao Brasil e voltou no outro?'. E eu falei: 'Porque fui trabalhar'. E perguntaram: 'Se você faz PhD, por que foi trabalhar?'. E eu falei: 'Porque eu posso ter várias atribuições'. Porque sou assim, chique, fino, entendeu? A pessoa fina é assim, faz um bate e volta", disse ele com tranquilidade.

Encontro com Dr. Dráuzio Varella

O estudante de doutorado tietou o Dr. Dráuzio Varella no avião e ainda publicou uma foto do encontro. Gil estava a caminho de Sacramento, Califórnia, onde mora atualmente.

No entanto, ele não está esquecido em terras brasileiras. O economista tem um quadro no 'Mais Você' e não deixa de marcar presença em eventos importantes.