Ex-BBB Gabriel Santana revela se já beijou na boca após o reality show

Ex-BBB Gabriel Santana é questionado sobre a sua vida íntima após o reality show e abre o jogo: 'Não tem nem uma semana'

O ex-BBB Gabriel Santana (23) foi surpreendido com uma pergunta sobre a sua vida amorosa após o reality show da Globo. Nas redes sociais, os fãs quiseram saber se ele já beijou na boca depois que foi eliminado da atração e ele esbanjou sinceridade.

O rapaz contou que ainda não teve a oportunidade de conhecer alguém para um affair. “Não beijei na boca, não. Não tem nem uma semana que eu saí do programa. Tentei dar um rolê sábado e domingo e não consegui”, disse ele.

Então, ele contou que o seu foco não é viver um relacionamento agora. “Meu foco hoje está sendo muito trabalho, reestruturar equipe... Na minha cabeça, não está pensando nada disso ainda não”, afirmou.

No feed do Instagram, Gabriel Santana falou sobre os seus primeiros dias longe do BBB 23. "Há uma semana eu conclui um dos maiores desafios da minha vida, fui até onde me foi permitido e eu não mudaria nada. Levarei comigo todas as lembranças e todos os aprendizados, eu vivi o BBB e não poderia ser mais grato por essa oportunidade e por todo amor que recebi e venho recebendo!", disse ele.

Gabriel Santana opina sobre quem pode ser o campeão do BBB 23

Em participação no programa Mais Você, Gabriel Santana foi questionado sobre quem deve ser o campeão do BBB 23 e falou que acredita na vitória de Ricardo Alface. “Talvez soe incoerente porque eu falei que eu gosto muito do Ricardo Alface. Por mais que ele esteja fazendo esse jogo duplo, eu acho que desde o começo do game, ele é a pessoa que está mais empenhada em ganhar o jogo. É o que mostra mais vontade desde o começo. Eu acho que ele está muito empenhado e tem se mostrado um ótimo jogador. Se ele vai acabar se traindo nas palavras dele ou não, se ele vai acabar se extrapolando no game ou não, só o tempo dirá. Mas eu acho que ele é um dos favoritos. Por mais que as atitudes dele possam soar para as pessoas da casa como atitudes falsas. Agora, como o público está interpretando isso eu não sei”, afirmou ele.

Porém, ele contou que gostaria que outras pessoas ganhassem a temporada. “Torcida do meu coração, pessoas que eu gostaria muito que vencesse, não seria ele. Seriam a Sarah e a Marvvila porque são as duas pessoas que eu mais criei conexões. Estou apenas algumas horas longe do programa o que eu entendi é que o Alface é uma grande promessa”, afirmou.