Ex-BBB Eslovênia surge com a barriga de fora em look de academia

Treino do dia!

Ex-BBB Eslovênia aposta no look branco em tarde na academia e a cinturinha fina rouba a cena: 'Treininho check!'

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 20h21

A ex-BBB Eslovênia (25) arrasou na escolha do look para treinar nesta terça-feira, 10. Hospedada em um hotel de São Paulo, ela marcou presença na academia do local e fez questão de registrar o momento na web.

Eslô surgiu com um conjunto de top e calça branca e deixou à mostra sua barriguinha sarada e a cintura fina. “Estava ansiosa para dizer isso: treininho da terça check! Voltei, hein?”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Eslovênia engatou o namoro com o ex-BBB Lucas Bissoli (32) após o fim do reality show. Os dois esbanjam romantismo nas redes sociais com fotos juntos e declarações de amor.

Há poucos dias, ela falou sobre o amado em um novo post. "Às vezes me pego pensando o quanto eu sou abençoada por ter te conhecido… Hoje é o seu aniversário, mas a comemoração é minha! Que nesse dia seu coração transborde de felicidade e muito amor, você merece o céu de coisas boas e o que eu puder fazer para que isso aconteça, eu farei! Sou feliz por estar compartilhando um dos melhores momentos da minha vida ao seu lado, obrigada por tudo, sem você essa experiência não seria a mesma… Eu tive muita sorte! Você é minha sorte! Conta com meu coração, tá? Ele tá aqui por você! Vamos aproveitar muito! Que Deus te abençoe, meu amor", escreveu.

