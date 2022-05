Ex-BBB Eslovênia recebe presentes de Luan Santana

Ex-BBB Eslovênia mostra caixa de presentes que ganhou de Luan Santana após engano na portaria

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 12h55

A ex-BBB Eslovênia (25) apareceu nas redes sociais para celebrar que ganhou presentes do cantor Luan Santana (31). Ela é muito fã do artista e já tinha passado por uma confusão há poucos dias, quando achou que tinha recebido um mimo do cantor, mas era só um prato com um nome dele de um restaurante. Agora, a morena garantiu que recebeu itens do próprio Luan.

Nas redes sociais, ela mostrou os vários presentes espalhados em sua cama e comemorou. “Minha noite vai terminar do melhor jeito possível, minha gente. Olha o presente que Luan me deu. Ele mandou uma cartinha ainda e uma caixa cheia de coisas", disse ela.

Eslovênia diz que tem ranço de ex-BBBs

Em entrevista no canal de Matheus Mazzafera, a ex-BBB Eslovênia contou que teve 'ranço' de alguns ex-brothers após o programa.

"Tenho [ranço] sim, e não só de uma pessoa. Tenho de várias mesmo. Sou bem sincera. Não vou citar nomes, porque eu não gosto disso. Umas 4 ou 5. Acho que todo mundo lá dentro viveu uma experiência que, para mim, foi importante. Então todo mundo lá fez parte, é legal, para mim. Mas são pessoas que aqui fora parece que, quando olho para trás, foram pessoas completamente diferentes. Tipo, as que eu conheci e as que são aqui fora. E para mim isso é uma coisa que não 'linka'", disse ela.