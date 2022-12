Ex-BBB Eslovênia é criticada e acusada de cometer gordofobia

Ex-BBB Eslovênia se chama de 'fat' em vídeo e os internautas criticam a atitude dela

A ex-BBB Eslovênia Marques se envolveu em uma polêmica nesta semana. Ela foi acusada de cometer gordofobia e foi criticada pelos internautas. Tudo começou com um vídeo dela com o namorado, o ex-BBB Lucas. Os dois apareceram lado a lado e ela definiu o rapaz como 'fit' e se definiu como 'fat' – que pode ser traduzido como 'gorda' .

O vídeo já foi excluído pela ex-sister das redes sociais, mas gerou grande repercussão na internet. Os fãs criticaram Eslovênia por ela se definir como 'gorda', sendo que tem o corpo magro. Entre os comentários na web, os internautas escreveram: “O ódio que eu sinto de magra que faz isso”, “Essa moda de gente magra se chamando de gorda é altamente tóxica e gordofóbia” e “A noção se escondendo lá atrás dos equipamentos”.

Por enquanto, Eslovênia não se pronunciou sobre as críticas que recebeu. Ela apenas apagou o vídeo polêmico de sua conta.

Lucas faz homenagem para Eslovênia

Em novembro deste ano, Eslovênia completou mais um ano de vida e Lucas fez questão de parabenizá-la publicamente. Lucas compartilhou uma série de fotos do casal que se conheceu na casa mais vigiada do Brasil, na edição deste ano do Big Brother Brasil.

“Feliz aniversário meu amor!! Te desejo muita saúde, paz e que todos os seus sonhos virem realidade. Lembre-se que estou aqui pra ajudá-la a concretizá-los. Se ir para um Big Brother já é surreal, imagina sair de lá com um prêmio que dinheiro nenhum no mundo pode comprar? Sim, eu fui o grande ganhador. Ganhei sua amizade, confiança e seu amor e espero honrar isso todos os dias”, disse ele.

“Que não só hoje mas sempre, você continue sendo essa 'doidinha' e também 'gracinha', que encanta a todos por onde passa, com sua humildade e leveza. Te amo muito”, finalizou Lucas.