Ex-BBB Eliezer sai em defesa de Arthur Aguiar após críticas

Ex-BBB Eliezer dá sua opinião sobre as críticas para a vitória de Arthur Aguiar no BBB 22: 'O que ele fez de tão ruim para não ganhar?'

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 11h16

O ex-BBB Eliezer (32) saiu em defesa do ator e cantor Arthur Aguiar (33) após ver o rapaz ser atacado nas redes sociais por sua vitória no Big Brother Brasil 22, da Globo. Em uma live na Contigo!, ele declarou que não entende as críticas contra Arthur e que o público quis que ele fosse o campeão da temporada.

"Quem escolhe o ganhador é o brasileiro. Quem pode falar que ele não mereceu? Mano, o jogo é esse. A gente tá lá dentro, apresenta para o público e ele ganhou", disse ele.

Logo depois, ele afirmou: "O que ele fez de tão ruim para não ganhar? Quando alguém vem reclamar comigo eu falo isso. O que ele fez pra não merecer? O cara jogou. Ele machucou alguém, bateu em alguém, desmereceu alguém? Deixa o cara em paz, viver a vida dele, seguir o caminho dele".

Eliezer visita os estúdios das novelas da Globo

Nesta semana, o ex-BBB Eliezer fez um tour pelos estúdios de dramaturgia da Globo. Ele visitou os bastidores das novelas e adorou a experiência. "Cresci vendo novela. Consigo listar os nomes, personagens, músicas e histórias das novelas. Sou um grande fã da dramaturgia brasileira", disse ele.

Questionado sobre a possibilidade de atuar em alguma novela, o ex-BBB não hesitou. "Toparia demais. Seria um desafio fantástico. Me jogaria completamente, vestiria a camisa, daria o melhor de mim nesse universo", garantiu ele.

Vale lembrar que Eliezer chegou até o Top 4 do BBB 22. Ele foi eliminado poucos dias antes da grande final.