Ex-BBB Eliezer desabafa e fala que encara "pindaíba" depois do BBB 22: "Venderam até meu carro"

O participante do BBB 22 revelou que mesmo cehgando perto da final do reality, ainda encara "pindaíba"

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 17h41

Enquanto respondia alguns seguidores no Twitter, o ex-BBB Eliezer (31) comentou nesta última terça-feira,3, que não enriqueceu após sua passagem pelo BBB 22.

O participante do reality-show dirigido por Boninho revelou que ainda recebe ligações de cobranças. "Nada mudou, fiquei famoso mas a galera do 011 continua me cobrando", escreveu o designer após publicar um print de uma ligação.

Uma fã do ex-BBB comentou na publicação de Eli dizendo: "Agora é que vão cobrar, você tá rico". Foi então que o participante do reality revelou que chegou a perder bens enquanto estava confinado.

"Minha filha, nem carro tenho mais. Venderam até meu carro quando eu estava lá dentro", revelou Eliezer.

Recentemente, o ex-BBB foi aplaudido em um shopping na sua cidade natal e se emocionou com o momento.

Veja os tweets de Eli!

Minha filha, nem carro eu tenho mais. venderam até meu carro enquanto eu estava la dentro 😂 — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) May 3, 2022