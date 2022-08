Ex-BBB Eliezer compartilha fotos em novo apartamento

O participante do BBB 22, Eliezer se mudou recentemente para um novo apartamento em São Paulo e não conteve animação ao publicar fotos na nova casa

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 19h00

Nesta quarta-feira, 3, o ex-BBB Eliezer (31) publicou em seu Instagram algumas fotos no seu novo apartamento em São Paulo.

O participante do BBB 22 compartilhou duas selfies no apartamento e ainda compartilhou a linda vista do apartamento por meio dos stories.

“Primeira foto no apê novo”, escreveu Eliezer na legenda. Ele ainda interigiu com seus seguidores: “Em falar nisso, eu não mostrei ele ainda pra vocês, né? Queria falar nada não, mas a vista é de milhões tá?”.

O apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt (47) comentou na publicação comemorando a conquista do ex-BBB. “Vivaaa”, escreveu o apresentador.

Os fãs de Eli também celebraram a conquista do designer. “Você merece Eli”, comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: "Parabéns, aproveite muito. Você merece”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli 🐷 (@eliezer)

Confia aqui a vista do apartamento novo de Eliezer!

Reprodução: Instagram