Ex-BBB Domitila Barros surge com o visual diferente na web

Ex-BBB Domitila Barros adere aos cachos definidos em nova aparição nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 24, a ex-BBB e Miss Alemanha Domitila Barros agitou as redes sociais ao mostrar o seu novo visual. Depois de usar o seu cabelo natural e volumoso durante o reality show da Globo, ela decidiu caprichar no penteado para aparecer na web.

A estrela surgiu com o cabelo com cachos definidos ao fazer um penteado com o auxílio do babyliss e chamou a atenção. Nos stories do Instagram, ela exibiu o resultado da mudança no visual e caprichou nas poses na frente da câmera.

Após sair do reality show, a ex-BBB refletiu sobre a experiência. "Quando eu saí, percebi que é muito importante ser Domitila em todas as suas facetas: A Domitila que erra, a Domitila que dança, a Domitila que canta. Por exemplo, tem gente do meu convívio que não sabia dessa música, é muito louco. Mas, hoje, o que eu levo é que sonhar é preciso. Eu queria muito ganhar o BBB, tanto é que muita coisa que aconteceu foi em função desse desejo de vencer o programa. E eu estou sentindo muito que eu alcancei as pessoas que era para ter alcançado, cumpri a missão que era para ser cumprida. E, como no ‘Big Brother’, a gente nunca sabe se vai sair no outro dia, a gente tem que valorizar um dia de cada vez, uma pessoa de cada vez. Quando a gente vê os números – mais de 100 milhões de votos – é absurdo, é mais da metade da população do Brasil. Então, é reavaliar esse impacto que é possível se ter, sim, na vida das pessoas. Eu queria, mesmo com os meus temas, levar um pouquinho de alegria, de inspiração, e percebi que não tem números para isso, o que é muito bom porque me dá vontade de fazer mais", afirmou.

Enquete BBB 23: Quem deve vencer: Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao? Aline Wirley

Amanda

Bruna Griphao

Larissa pede desculpas para Domitila

No programa Bate-Papo BBB, a produção relembrou um comentário que Larissa fez sobre o número de seguidores de Domitila quando estava na Casa do Reencontro, já que a Miss Alemanha ainda não tinha conquistado 1 milhão de seguidores. Ao ouvir que falou sobre isso, Larissa se desculpou.

"Se eu falei isso, eu realmente fui muito errada. Jamais, não era pra eu ter falado isso. Mas, de coração, não foi na intenção, jamais, de mentir, de menosprezar porque ela tinha menos de 1 milhão. Tanto que eu nem lembrava que tinha falado isso, não faz parte de mim querer ser mais do que os outros, ou menosprezar os outros. Pelo contrário, quando eu chego lá eu digo: 'Você é destaque lá fora, você tem muitas pessoas que gostam de ti. O Poze gosta de você'. Então, se eu falei isso, não foi nessa intenção", disse ela.