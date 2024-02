Ex-BBB Deniziane revela verdadeiro motivo para ter terminado com Matteus

Eliminada do BBB 24, Deniziane entrega o motivo de sua decisão de terminar o namoro com Matteus dentro do confinamento

A sister Deniziane foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de terça-feira, 20, após enfrentar o paredão contra Matteus e Fernanda. Logo depois da eliminação, ela participou do programa Bate-Papo BBB e entregou o verdadeiro motivo para ter terminado o namoro com Matteus dentro do confinamento.

Em uma conversa com Thais Fersoza, ela negou que a separação tenha acontecido por causa da barba que ele tirou. "Lá eu imaginei que pudessem interpretar dessa maneira. Só que, o que acontece, quando eu comecei o relacionamento com o Matteus, eu falei o tempo todo que eu não queria relacionamento", afirmou ela.

Ela contou que estava incomodada em viver um relacionamento no reality show. "Alguns dias antes, eu já estava chorando. A médica do programa sabe, porque eu desabafava muito com ela, então, não tem nada a ver com barba. A minha relação com ele, às vezes eu fico incomodada com algumas coisas porque eu não estou conseguindo me entregar 100%. Eu tenho medo de prejudicar ele e magoar ele", disse ela.

Então, ela contou que decidiu terminar com Matteus após ver a forma como ele conversou com Lucas Henrique e Alane. "De maneira agressiva", disse ela, e completou: "Eu olhei assim e me coloquei em primeiro lugar, pensei: 'Se eu falei que não queria que relacionamento me atrapalhasse aqui, eu preciso ter um posicionamento agora?".

Deniziane e Matteus tiveram recaída:

Depois de alguns dias da sister ter decidido terminar a relação com o estudante de Engenharia Agrícola, ela não resistiu e acabou se reaproximando. Após a formação do paredão no último domingo, 18, os dois emparedados, Deniziane e Matteus, acabaram deitando na mesma cama e comentaram sobre a vontade de reatar o relacionamento.

"Eu acho que é pior. Dá vontade, entendeu? A gente tem atração, não tem como falar que não tem", acrescentou a fisioterapeuta. "Isso aí é nítido", disse Matteus. "Mas a gente dar um beijo por semana não dá nada. Eu faço combinado. Um beijo assim daqueles sem ser deitado no edredom, nem nada. Só um beijo", sugeriu o estudante de Engenharia Agrícola.