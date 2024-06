Ex-BBB Davi Brito se encontra com Isabelle Nogueira no Maranhão

Campeão do BBB 24, Davi Brito mostrou nas redes sociais o seu encontro com ex-sister Isabelle Nogueira em São Luís, no Maranhão

Davi Brito, campeão do BBB 24, desembarcou em São Luís, no Maranhão, nesta quinta-feira, 6, para participar do 'São João da Thay', evento organizado pela influenciadora digital Thaynara OG, e se encontrou com Isabelle Nogueira, sua alidada no reality show da TV Globo.

Ao rever a manauara, o ex-motorista de aplicativo fez questão de registrar o momento e postou uma foto ao lado dela nos Stories do Instagram. Depois, o baiano ainda postou um vídeo com a amiga e Beatriz Reis. "Cunhã poranga e curimim é o Brasil do Brasil", escreveu ele.

Mais cedo, Bia postou um vídeo para mostrar seu reencontro com Isabelle. "Nosso reencontro Isatriz. Te amo amiga", celebrou a ex-vendedora do Brás ao dividir o momento com os seguidores das redes sociais.

Davi e Isabelle - Reprodução/Instagram

Davi, Isabelle e Beatriz vão matar muito a saudadeeee!!🥰 pic.twitter.com/umzJesfzW2 — Keka Rueda (@keka_rueda) June 6, 2024

Davi fala sobre perda de seguidores

Recentemente, Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, perdeu vários seguidores após o fim do reality show da TV Globo. Ele se envolveu em várias polêmicas depois que o programa e passou a receber. Em entrevista ao jornal Extra, o baiano atribuiu a perda de seguidores no Instagram ao racismo, que vem sofrendo desde o confiamento, e afirmou que está lidando com a situação com muita paciência e tranquilidade.

"Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo. Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela", refletiu ele.

Davi saiu do BBB com 10,5 milhões de seguidores no Instagram e agora está com 9,4. "Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz", afirmou.