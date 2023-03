Ex-BBB Cristian Vanelli faz harmonização facial de R$ 20 mil. Vem ver o resultado!

Cristian foi atendido pelo mesmo médico que que cuidou de rosto de Bruno Gaga e mostrou o resultado em suas redes sociais

Cristian Vanelli (33) entrou para a lista dos ex-BBBs que aderiram à harmonização facial. Ele fez o procedimento no sábado, 4. O resultado foi compartilhado no Instagram do empresário e também pelo médico Danilo Bravo, que postou as fotos do antes e depois do gaúcho, neste domingo, 5.

Ele fez botox, rinomodelação (nariz), preenchimento de mento, malar e skinbooster.

"Umas coisinhas para uma melhorada, dar aquele up no visual. Sabe que com 33 anos, muito treino pela vida, a gente acaba tendo algumas linhas expressões aí mais fortes", explicou o ex-participante do BBB 23. "Então vamos dar uma melhoradinha, fazer uma parte mais sutil e natural", disse Cristian.

O ex-bbb recebeu uma série de elogios dos internautas em sua publicação: “Harmonizar não é ficar com a cara quadrada... ficou ótimo”, escreveu um, “Ficou ainda mais lindoooo !! Socorro !!” comentou uma fã, “Ficou otimo! Rosto bem harmonizado e com traços definidos”, elogiou uma terceira.

Em novo post no Instagram, Boninho faz mistério sobre Quarto Branco no BBB23

Boninho (61) adora deixar os fãs do Big Brother Brasil agitados com o que vem aí no programa. O diretor do reality publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo repleto de suspense e spoilers do futuro do BBB 23.

O diretor do reality falou sobre o "Exchange" (intercâmbio) e marcou na publicação o perfil do reality mexicano "La Casa dos Famosos". Além disso, ainda deixou no ar o mistério sobre o Quarto Branco nesta edição.

"A gente está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter exchange? Vai! Quarto Branco? Falei Quarto Branco?", deixou no ar o diretor.

“@bbb não vai parar!!! Já está tudo certo para nosso contato com @lacasadelosfamososs México e não para por ai… ah!!! Alguém falou em quarto novo????", diz a legenda do post em que publicou o vídeo.