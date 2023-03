Ex-BBB Cara de Sapato ganha presente luxuoso de fãs: “Impressionado”

Desclassificado do BBB 23, Cara de Sapato fica emocionado com homenagem surpreendente de fãs

Cara de Sapato (33) surgiu emocionado em suas redes sociais para agradecer um presente inesperado. O lutador, que foi desclassificado do BBB 23 após uma acusação de assédio na semana passada, ganhou um presente luxuoso dos fãs: uma estrela. Nos stories, ele mostrou o certificado e agradeceu o carinho.

“Estou recebendo muitos presentes, muito carinho aqui de todo mundo. Mas tem uma coisa especial que eu estou impressionado, que eu nem sabia que existia essa possibilidade”, iniciou o vídeo. “Simplesmente compraram uma estrela, isso mesmo, uma estrela no céu, com as coordenadas, com tudo”, Sapato continuou.

Em seguida, ainda visivelmente emocionado com as surpresas, o lutador revelou o nome da estrela: “Batizaram o nome da estrela de DocShoe”, contou mostrando os detalhes do certificado. A nomeação se refere ao seu relacionamento com Amanda (32) dentro da casa mais vigiada do Brasil, que ganhou o o apelido como ‘ship’ do casal.

Para finalizar o vídeo, Antônio agradeceu mais uma vez o carinho do público: “Eu nem sabia que podia. Pessoal, vocês são demais, vocês são muito incríveis. Inclusive, para quem perguntou do nome, amei esse nome, obrigado”, concluiu.

As docshoe ricas impressionaram o Sapato com a estrela hahhaha



Ps: ele falando Docshoe hahaha



Se o Antônio fez essa cara, imagina a Amandinha pic.twitter.com/Egc2qUXIUD — Le 🤙🏽 (@azzocle) March 23, 2023

Cara de Sapato faz texto emocionante para comemorar aniversário de Amanda

Nesta quinta-feira, 23, Cara de Sapato fez uma homenagem emocionante para celebrar o aniversário de Amanda, sua colega de confinamento no BBB 23. O ex-brother lamentou não estar por perto da médica em um dia tão importante, mas fez questão de reafirmar seu carinho com a sister.

"Amandinha, acordei com o coração muito triste por não conseguir segurar a sua mão nesse dia tão importante, não fazer o seu café da manhã que eu estava planejando e não estar presente para te lembrar todos os dias a mulher incrível. Uma pessoa como você é rara, uma conexão como a nossa também. É tudo muito especial", se declarou.