Ex-BBB Cara de Sapato corre sem camisa na orla do Rio de Janeiro

Desclassificado do BBB 23, Antônio 'Cara de Sapato' faz exercícios na orla do Rio de Janeiro e exibe sua boa forma

O lutador e ex-BBB Antônio Cara de Sapato aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para se exercitar ao ar livre. Acompanhado do seu empresário, o atleta foi flagrado enquanto praticava uma corrida na orla da praia do Leblon na manhã desta quinta-feira, 23.

O ex-BBB foi fotografado com uma camiseta branca e, logo depois, tirou a peça de roupa para ostentar seu corpo musculoso.

Vale lembrar que Cara de Sapato esteve em uma delegacia no Rio de Janeiro na tarde de quarta-feira, 22, para prestar depoimento no inquérito que investiga a importunação sexual contra Dania Mendez no Big Brother Brasil. Ele e MC Guimê já prestaram o depoimento.

Ao sair da delegacia, ele falou com a imprensa rapidamente. “Tem sido muito difícil. Com certeza a gente se arrepende. Eu não estou num melhor momento. Eu prometo que assim que possível vou dar todas as declarações e vou falar tudo que puder falar com vocês”, afirmou ele, de acordo com o site G1.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Cara de Sapato faz homenagem para Amanda

Nas redes sociais, o lutador Cara de Sapato mandou um recado especial para Amanda, amiga de confinamento no BBB 23. Após sua expulsão, ele lamentou não estar comemorando o aniversário da médica com ela.

"Amandinha, acordei com o coração muito triste por não conseguir segurar a sua mão nesse dia tão importante, não fazer o seu café da manhã que eu estava planejando e não estar presente para te lembrar todos os dias a mulher incrível que você é. Uma pessoa como você é rara, uma conexão como a nossa também. É tudo muito especial", começou na legenda de um vídeo com vários momentos juntos.

"Alegrava o meu dia, e ainda era o meu Porto Seguro nos momentos de angústia. Por favor, se mantenha firme, pois assim fico firme aqui fora também. Se você usar para si a força que me deu, ganha mais outros 23 BBB seguidos", garantiu nas redes sociais.

"Nada do que eu diga, consegue expressar todo carinho, amor, admiração e gratidão que tenho por você, mas vou tentar. Você é alguém com um coração genuíno e uma sensibilidade que só vivendo tão de pertinho eu pude sentir. A sua mão me deu forças e sem isso eu não teria chegado tão longe. Te ter por perto foi um presente, uma dádiva de Deus", agradeceu.

"Com perdão do clichê? O aniversário é seu, mas quem ganhou o presente fui eu. Obrigado por ser tudo que você é. ME DISSERAM QUE EU IRIA ENTRAR COM ALGUÉM, SÓ NÃO DISSERAM QUE ERA PRA VIDA TODA!! FELIZ ANIVERSÁRIO MINHA PARCEIRA! EU TE AMO MUITOOO AMANDINHA, TADEU!

Assinado: O Presidente do seu fã clube(Sapatinho)", finalizou o atleta.