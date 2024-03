Ex-BBB Amanda Gontijo reprova atitude de Davi no BBB 24 e abre o jogo sobre Alane

Amanda Gontijo, do BBB 14, analisa últimos acontecimentos do BBB 24 em entrevista à CARAS Brasil.

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24ainda é o assunto do momento no mundo dos famosos. A cantora foi acusada de agressão por Davi e teve sua permanência na casa mais vigiada do Brasil interrompida pela produção, o que revoltou parte do público. Amanda Gontijo, do BBB 18, é uma das pessoas que não gostaram da atitude do motorista de carro por aplicativo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital aponta exagero do baiano com a denúncia contra a voz de Amor, Amor e diz qual foi erro da produção do reality show ao tirar a Camarote da disputa.

"Não acho que ele fez bem até porque aquilo não foi agressão, os vídeos que vi ela estava dançando e acabou esbarrando nele acidentalmente por estar muito bêbeda. É uma coisa que nunca entendi como a gente ficava tão bêbados e loucos nas festas [risos]", opina.

Apesar de não concordar com a saída da filha de Zezé Di Camargo do BBB 24, Amanda acredita que Davi seja o principal personagem da temporada por já ter se envolvido em diferentes tramas na casa.

"O Davi hoje é o protagonista do programa na minha concepção e depois a Fernanda. Não acho que ele vá sair [no Paredão contra Michel e Alane], até porque se ele sair as confusões do programa acabam, e aí o programa vai acabar perdendo a graça! Creio que quem vai sair é o Michel", aposta.

O palpite da ex-BBB está diretamente relacionado aos últimos acontecimento do jogo. Alane passou a ter embates com Yasmin Brunet e Lucas Henrique, o que tem dando o que falar fora da casa.

"Alane está bem no jogo, vem aparecendo e se posicionando, já o Michel aparece mais como o fofoqueiro da casa como de fato jogador! Então imagino que os telespectadores que estão acompanhando por querer entretenimento, vão tirar o Michel", conclui.