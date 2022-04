Eslovênia Marques acredita que Eliezer não irá vencer o 'BBB 22', mas torce pelo sucesso do brother

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, Eslovênia Marques abre o jogo sobre seu futuro com Lucas Bissoli, sobre rejeição ao Lollipop e sobre o seu futuro

Matheus Thomeu Toaldo Publicado em 17/04/2022, às 17h21

Eslovênia Marques (25)foi a primeira participante a entrar na casa do BBB 22 e, enfrentando onze paredões, ganhou bagagem de sobra para falar sobre o programa e sobre seus confinados.

Alvo de memes, affair de Lucas Bissoli (31) e última lollipper a deixar a casa, Eslo viveu muito! Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, a ex participante falou sobre tudo o que passou dentro do reality e sobre seus planos para o futuro.

Em sua passagem pelo 'BBB', Eslovênia não teve arrependimentos

Eslovênia Marques foi a décima primeira eliminada do BBB 22! Disputando o paredão contra Paulo André (23) e Douglas Silva (33), saiu com 80,74% dos votos. Sem arrependimentos dentro o reality, a ex-sister destacou sua evolução pessoal: "Não me arrependo de nada que fiz! Tudo que experimentei lá dentro, sendo coisas positivas e negativas me fizeram sair da casa com outro pensamento sobre tudo a minha volta. Sem dúvidas eu sou outra mulher!"

Nervosismo de Eslovênia ao reencontrar Lucas Bissoli

Na noite de quinta-feira, 14, Lucas Bissoli e Eslovenia Marquesse encontraram pela primeira após deixarem o BBB 22! Para esperar a amada, Lucas separou um buquê de flores, enquanto o relógio marcava seus batimentos cardíacos acelerados.

Após o contato, a modelo contou sobre a sensação do momento:"Foi a melhor possível! Não consigo explicar em palavras o que senti. Estava nervosa, ansiosa… Só queria tê-lo perto de mim! Estou muito feliz por estar compartilhando tudo isso com ele, e sei que é recíproco!"

Eslovênia conta sobre a mudança de opinião dos brothers, após saírem do 'BBB'

Antes da Natália Deodato (22) ser eliminada, abriu o jogo com Jessilane Alves (26) sobre os brothers que ainda iria manter contato fora da casa. Seguindo a brincadeira das sisters, Eslovênia falou sobre o seu critério de amizade com os confinados do reality: "A primeira pessoa que eu quero manter contato e ter na minha vida sem dúvidas alguma é o Lucas! Fiz algumas amizades lá dentro que também quero manter contato aqui fora, mas quero ver como essas mesmas pessoas se posicionam aqui".

"Percebi que muita gente muda de opinião sobre algumas coisas depois que sai da casa, e a gente sente quando é verdadeiro ou não. A única certeza que tenho no coração lá dentro do BBB e aqui fora é que eu gosto de estar ao lado de pessoas verdadeiras e leais ao que sentem", acrescentou a modelo.



A modelo dá palpite sobre o motivo de tanta rejeição ao quarto Lollipop

Conforme o jogo vai passando, mais brothers do quarto Lollipop vão deixando a casa do BBB 22. Eslovênia, a última deste cômodo a deixar o programa, palpitou sobre o motivo desta rejeição: "Sentíamos que isso poderia acontecer lá dentro da casa… Era notório que já tinha um favorito! E acho que todos que possam ir contra essa ideia pode ser eliminado. Sem contar que a trajetória individual de cada um diz muito… Os erros, equívocos também colaboram para que a eliminação aconteça!"

Eslovênia acredita que Eliezer não vence o 'BBB 22'

Eslo não pode se considerar exatamente uma jogadora modelo, já que tudo em que ela opinou, resultou no contrário, gerando muitas brincadeiras por parte do público. Apesar disso, levantou as possibilidades de Eliezer(31), o último lollipoper que resta no reality, chegar a Grande Final.

"Confesso que pela forma como o jogo está sendo visto ele não tenha muita chance de chegar à final, mas não acho que seja impossível. Independente disso, estarei aqui vibrando sempre pelas conquistas dele", opinou a ex-sister.

Eslovênia comenta sobre o provável campeão do 'BBB 22'

Respondendo ao público, em uma de suas caixinhas de pergunta dos stories, Eslovênia disse que via o Arthur Aguiar (33) como o provável campeão do BBB 22. Ao longo dos programas, essa percepção ainda se manteve para a ex-sister: "Ainda considero o Arthur um possível vencedor do BBB22! Acho ele um cara extremamente inteligente. Sabe exatamente o que faz e foi exatamente isso que fez muita gente aqui fora gostar ( ou não ) do jogo que ele conduziu. Arthur tem um coração bom, independente de qualquer coisa… O admiro por isso!"

A paraibana falou sobre como lidou com os memes

"Maldição da Eslovênia", desclassificação da seleção italiana da Copa do Mundo e contorcionismo. Ao longo do BBB 22, Eslovênia Marques foi vítima de diversos memes. A ex-sister, então, contou como lidou com eles: "Eu adorei cada meme feito!!!! Me surpreendi porque não imaginava que as pessoas iriam brincar tanto com isso. Gosto de saber o que as pessoas pensam, gosto de participar desse sentimento e experiência… Tá sendo muuuito legal!

"A questão de usar rosa e eliminar quem tá do lado foi um dos memes mais engraçados e o que mais adorei!" , falou sobre o seu preferido.

Abrindo o jogo sobre seu futuro, a modelo diz aberta a novas possibilidades

Falando sobre seus planos para o futuro, a paraibana revelou que quer continuar mantendo o contato com o público e que está aberta a novos desafios, neste momento: "Estou aberta a novas possibilidades!! Já trabalhava com internet antes, então agora quero me esforçar mais e mais para que meu trabalho fique ainda melhor… Eu amo essa troca com as pessoas!"