Eslovênia, do BBB 22, surge loira em foto antiga e impressiona fãs: ''Sempre linda''

Em clique antigo, Eslovênia apareceu loira e ganha elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 18h02

Eslovênia Marques (25) surgiu loira nas redes sociais nesta quinta-feira, 17.

Aproveitando o #tbt, a equipe da participante do BBB 22 compartilhou uma foto em que a sister aparece com os fios claros, bem diferente do visual que ela está no reality show.

"Dia de #TBT Eslôira! E aí, o que acharam dessa versão da nossa FAV? Preferem loira ou morena?", escreveram na legenda.

O visual antigo deixou os fãs impressionados. "Gente, parece até outra pessoa. Mas sempre linda", disse uma seguidora. "Ela é linda de qualquer jeito", afirmou outra. "Ficou linda, mas prefiro morena", opinou um internauta.

Juliette fala sobre comparação com Eslovênia

A ex-BBB Juliette (32) rebateu as comparações sobre Eslovênia, participante do grupo Pipoca do BBB22, se parecer com ela.

Em entrevista ao PodCats, das influenciadoras Virgínia Fonseca e Camila Loures, a vencedora do BBB 21 falou que as pessoas veem uma semelhança entre elas por causa do sotaque e pelo fato das duas terem nascido na Paraíba. "É estereótipo. Eu entendo que pelo sotaque, tem uma pitadinha de colocar um rótulo [...]", disse Juliette em um trecho da conversa.

Confira o visual antigo de Eslô: